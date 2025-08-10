威力驚人！土耳其最強炸彈「憤怒」內含萬枚金屬破片超恐怖

土耳其國防部公布的「憤怒」（Gazap）溫壓彈測試畫面。其爆炸產生的溫壓效應，能製造出高達攝氏3000度的超高溫與巨大壓力波。（圖：土耳其國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕土耳其的軍事實力再次震撼區域平衡。根據軍事新聞網站《Army Recognition》引述土耳其官媒《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）的報導，該國已成功研發並部署其史上威力最強大的非核炸彈，命名為「憤怒」（Gazap）。這款新型炸彈結合了溫壓彈（thermobaric）與可控破片技術，其毀滅性效果被形容為「接近戰術核武」。

這款由土耳其國防部研發中心設計的「憤怒」炸彈，重達970公斤，已完成所有測試與認證，正式具備作戰能力。其核心技術在於溫壓爆炸，能在瞬間產生極高壓力，以及高達攝氏3000度的驚人高溫，足以熔化鋼鐵與混凝土。

除了高溫高壓，「憤怒」的另一個致命之處在於其高密度的破片設計。其彈殼內含約1萬枚金屬破片，能在爆炸後，以可控的模式，散佈於方圓1公里的範圍內，其破片密度是美製MK系列炸彈的3倍以上。

在軍事測試中，「憤怒」炸彈的引爆產生了直徑160公尺的巨大火球與衝擊波，展現了其大規模殺傷能力。這款炸彈不僅能有效摧毀敵方部隊集結、關鍵基礎設施與防禦工事，更能對敵軍產生巨大的心理壓力。

目前，「憤怒」炸彈可由土耳其空軍的F-16與F-4戰機掛載，官方更提及未來可能將其整合至武裝無人機上，大幅擴展其作戰彈性。這款「準核武級」炸彈的問世，不僅是土耳其國防自主的重大成就，更為其在全球軍火市場上，增添了一張極具威懾力的王牌。

