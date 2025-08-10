普廷底牌曝光！和平攏是假 專家：就是要烏克蘭「投降」

俄羅斯總統普廷（左）與美國總統川普的檔案合成照。在兩人即將舉行的阿拉斯加峰會前夕，美聯社分析指出，俄烏雙方對和平協議的條件互不相容，專家認為俄方目標旨在迫使烏克蘭「事實上投降」。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國總統川普與俄羅斯總統普廷的阿拉斯加峰會前夕，俄烏雙方均堅守其毫不妥協的和平條件，引發外界擔憂，普廷可能利用這次峰會，脅迫基輔接受一份對其極為不利的協議。

根據美聯社分析，普廷視這次峰會為一個達成廣泛協議的機會，不僅能鞏固其既有的領土斬獲，還能阻止烏克蘭加入北約，並逐步將其拉回莫斯科的勢力範圍。克里姆林宮相信，隨著烏軍在漫長戰線上精疲力竭，時間對俄羅斯有利。

莫斯科在6月伊斯坦堡會談中提出的備忘錄，要求烏克蘭從頓內次克、盧甘斯克、札波羅熱與赫爾松四個俄方已非法兼併的地區撤軍，作為停火條件之一。其全面和平協議更包含要求烏克蘭宣布中立、放棄加入北約、限制軍隊規模，並承認俄羅斯對克里米亞及上述四區的兼併。

基輔的備忘錄則強調，必須先有全面且無條件的停火，才能開啟和平談判。烏方重申，拒絕任何限制其主權的中立地位要求，並堅稱其有權自由選擇聯盟。烏克蘭同時反對任何對其軍隊規模的限制，並將當前的接觸線視為談判起點，而非接受俄方的領土主張。

川普對普廷的態度雖時有搖擺，但他同意在沒有澤倫斯基參與的情況下舉行雙邊會談，已引發烏克蘭及其歐洲盟友的憂慮。倫敦國王學院學者葛林 （Sam Greene） 分析，普廷可能接受一個臨時停火，以贏得川普的好感，從而實現其更廣泛的戰略目標。

卡內基俄羅斯歐亞中心資深研究員斯塔諾瓦亞 （Tatiana Stanovaya） 則直言，普廷的目標不會動搖：「無論這些條件如何措辭，它們都等同於同一個要求：烏克蘭停止抵抗，西方停止軍援，基輔接受俄羅斯的條款，這實際上等同於『事實上的投降』（de facto capitulation）。」

