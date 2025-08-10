普廷根本不想停戰！紐時揭他上談判桌的「三套劇本」

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷於2017年APEC峰會上交談。（法新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷即將於阿拉斯加舉行峰會。《紐約時報》分析指出，這場不含烏克蘭總統澤倫斯基的雙邊會談，是在兩位領導人目標不對稱的情況下展開，普廷方面評估，這為其在烏克蘭戰爭中，爭取有利條件並離間西方安全同盟，提供了機會。

報導回溯脈絡，上月川普對普廷的拖延漸失耐心，曾頻下通牒，雙方關係一度緊張。其後，普廷在與川普特使會面時，釋出俄羅斯願意就「土地問題」進行談判的信號。川普隨後向媒體表示：「我們會拿回一些，也會互換一些，將進行有利於雙方的領土交換。」

分析指出，普廷此舉正好契合川普熟悉的「不動產交易」思維，也為他換得了自一月以來，一直尋求的不含澤倫斯基的一對一會談。倫敦國王學院俄羅斯政治學教授葛林（Sam Greene）評估，普廷已將自身從一個相對脆弱的處境中移出，並將整個進程，導向對他最為有利的軌道。

與此同時，華府與基輔之間的張力再現。澤倫斯基強調，烏克蘭憲法不允許以領土作為談判籌碼。川普原先告知歐洲官員，雙邊會談後可望舉行三方峰會，但克里姆林宮隨即否認做出過此一承諾，白宮方面則仍按既定安排推進。

報導指出，專家普遍認為，普廷的目標遠不止於領土交換。他尋求的是烏克蘭不得加入北約、不得駐紮西方部隊，且軍力發展受限，使其長期維持對俄羅斯的脆弱性。

柏林卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alexander Gabuev）分析，普廷可能帶著三套劇本進入峰會：其一，與川普達成有利協議並由美方對基輔施壓；其二，達成協議但基輔拒絕，導致美國疏離烏克蘭；其三，按現況再打消耗戰，指望烏軍人力先於俄國戰時經濟耗竭。

德國對外關係協會俄羅斯分析師邁斯特（Stefan Meister）則總結了兩位領袖的根本差異：川普的目標是「結束戰爭」，而普廷追求的則是「俄羅斯的戰略重置」與其個人的歷史定位。邁斯特直言，在這場攸關其國家命運的談判中，烏克蘭被排除在外，「是一場災難」。

