快奇無人艇+勁蜂無人機中旬「群攻」測試 共艦將面臨地獄場景

中科院「快奇」攻擊型無人艇大有玄機，艇身上方裝設「勁蜂」無人機發射筒，前方還疑似裝載具武裝能力的FPV穿越型無人機。（資料照，記者蔡宗憲攝；本報製圖）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院研製「快奇」攻擊型無人艇以及「勁蜂」攻擊型無人機，本月中旬將以「無人艇發射無人機」的創新戰術模式，以模擬共艦的海上靶艦為攻擊目標。軍方人士今天指出，相關測試將以「單艇單機」到「多艇多機」輪番測試，最後是以機艇齊發方式對靶艦發動群攻，呈現讓敵艦面臨地獄場景般被擊垮擊沉的下場。

本報在8月6日獨家直擊，多艘「快奇」攻擊型無人艇在屏東恆春半島東岸部署，現場研發人員持續校正設備，為本月登場的「海空精準彈藥射擊」的實戰驗證做準備。「快奇」無人艇上安裝著一排筒狀設備，就是「勁蜂」攻擊型無人機，而筒狀物的前方設備，則是具備攻擊能力的FPV穿越機，代表我國首度「無人艇發射無人機」的戰術演練，將涉及兩種以上無人機。

軍方人士今天指出，海空軍過去對敵艦的攻擊模式，有採戰機空射反艦飛彈或是由我方艦艇發射艦載反艦飛彈丶魚雷的戰術模式，以及可用異地丶同時發射多枚反艦飛彈方式的「飽和攻擊」，讓敵艦難以招架，攻擊型無人機加上自殺型人艇的機艇齊發戰術，則是創新的「群攻」戰術，同樣能達到重創敵艦的目的。

據了解，在新一波的軍事採購特別預算計畫中，攻擊型無人機及攻擊型無人艇的量產或是採購，都會被列入特別預算的項目之一，軍方規劃要在未來的兩年內就已建立無人載具的攻擊能力，未來的五年內則是以在台灣建置陸海空完整的偵察型丶攻擊型無人載具研發丶量產丶維護丶庫儲系統能量為目標。

中科院的快奇無人艇，除了可搭載各式攻擊型無人機之外，艇首還可裝置火炸藥，直接以高速撞擊方式，癱瘓或是擊毀敵艦。（資料照，蔡宗憲攝）

