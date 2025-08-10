中國軍演踩紅線！紐澳聯手擬建現代「澳紐軍團」

紐西蘭總理盧克森（右）8日與澳洲總理艾班尼斯（左）舉行聯合記者會。盧克森在會中強調，為因應中國在區域日益增強的軍事活動，紐澳兩國將尋求更緊密的軍事合作。（美聯社）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕因應中國海軍近期罕見地在塔斯曼海 （Tasman Sea） 進行實彈演習，嚴重威脅南太安全情勢，紐西蘭與澳洲正尋求更緊密的軍事合作。紐西蘭總理盧克森 （Christopher Luxon） 9日在紐西蘭觀光大城皇后鎮與澳洲總理艾班尼斯 （Anthony Albanese） 舉行年度領袖會議後，明確表達了此一立場。

根據美聯社 報導，盧克森強調，紐西蘭希望與其「唯一盟友」澳洲的軍事合作達到「戰力倍增」的效果，並整合為一支在本質上共同運作的「澳紐軍團」（Anzac） 部隊。

請繼續往下閱讀...

這場峰會的背景，是中國一支海軍艦隊今年2月罕見地南下至分隔兩國的塔斯曼海進行實彈演習，一度迫使商業航班改道。艾班尼斯上月證實，他曾為此事向中國國家主席習近平表達抗議，稱中方未提前示警。

兩國總理在聯合聲明中承認，他們正共同面臨數十年來最難預測且危險的戰略環境，而兩國聯盟在保護共同利益上扮演關鍵角色。儘管聲明未點名中國，但雙方均確認討論了這一最重要的貿易夥伴。盧克森表示：「我們確實有非常不同的歷史、制度與價值觀，這意味著我們存在分歧。好的夥伴不應害怕談論這些事。」

為回應新挑戰，盧克森已宣布計畫將紐西蘭國防開支提升一倍至國內生產總值的2%以上。澳洲自身也正進行大規模軍事擴張，包括本週宣布將由日本三菱重工建造11艘新巡防艦，以及與美、英的澳英美三方安全夥伴關係 （AUKUS） 協議下，預計耗資高達2450億美元的核動力潛艦計畫。

艾班尼斯在記者會上回應美國總統川普敦促盟友增加國防預算的呼籲時表示：「如果有人主張我們應該增加國防開支，我們正在這麼做。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法