軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

「快奇」無人艇籌建1320艘 海軍濱海部丶陸戰隊及陸軍特戰部都要有

2025/08/10 14:54

中科院研製的快奇無人艇，軍方內部傳出將量產達1320艘，預估總經費將達到180億元左右。（資料照，蔡宗憲攝）中科院研製的快奇無人艇，軍方內部傳出將量產達1320艘，預估總經費將達到180億元左右。（資料照，蔡宗憲攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕在國防部公開宣示國造無人艇將進行量產，並且會納入新一波軍事採購特別預算內，中科院已加快「快奇」無人艇的作戰測試及規劃量產計畫，據指出，陸軍及海軍對「快奇」無人艇的需求數量高達1320艘，並且規劃以5年的期程來完成量產及部署，至於軍方內部傳出1320艘無人艇及相關系統的量產經費，將達到180億元左右，軍方官員今天對此表示，預算項目及個別項目經費仍待國防部及行政院核定。

熟悉無人艇政策的軍方官員今天表示，無人載具的發展與應用，是各國投入心力經費研究的重點，也是必然的趨勢，中科院本月中旬就會以「無人艇發射無人機」的創新戰術模式，進行實戰測試，未來有關「無人艇發射短程防空飛彈」或是「無人艇發射反艦飛彈」戰術模式，應是可樂觀預期的。

至於「快奇」無人艇的量產規劃及軍種需求，據了解，陸軍及海軍都已向國防部提出需求，初步決定將由海軍司令部來統籌建案採購，數量傳出達到1320艘，將以5年的期程來完成量產，各批次量產完成後，將分別交由明年元旦要成立的海軍濱海作戰指揮部丶定位及兵力結構調整的海軍陸戰隊，以及陸軍特戰指揮部來使用。

此外，為積極反制共艦威脅，海軍除了將部署中科院研製的「快奇」無人艇之外，因應提高對共艦的擊殺率，也以科研案進行「半潛式自殺無人艇」等前瞻科技，目標鎖定大型共軍船艦。海軍計畫打造的則是「半潛式自殺無人艇」，船體大部分是在水面以下，減少遭到敵艦發現丶鎖定的機率，快速機動方式突破共艦防護火力，並以無人艇上裝載的大量炸藥癱瘓丶擊毀共艦。

烏克蘭「Magura V7」無人艇，搭載兩枚「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，已有擊落俄羅斯軍機的實戰紀錄。（圖取自烏克蘭武裝部隊總部專頁）烏克蘭「Magura V7」無人艇，搭載兩枚「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈，已有擊落俄羅斯軍機的實戰紀錄。（圖取自烏克蘭武裝部隊總部專頁）

