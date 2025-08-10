南韓男性人口下降 軍隊規模6年內縮減20％

南韓天團防彈少年團（BTS）成員 朴智旻（右）和田柾國（左）6月中服完兵役退伍。（美聯社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》報導，南韓國防部10日發布的一份報告指出，南韓軍隊規模在過去6年內縮減20％，目前僅剩45萬人，主因是由南韓出生率全球最低，適齡服兵役的男性人口急劇下降。

南韓國防部提交給執政黨共同民主黨國會議員秋美愛（Choo Mi-ae），並由秋美愛的辦公室發布。報告中警告，可服役的男性人數急劇下降也導致軍官數量不足，如果這種情況持續下去，可能會對軍事行動造成困難。

據報導，南韓軍隊自21世紀初約有69萬名士兵以來，規模一直在穩定下降。

相較之下，2010年代末期，北韓軍隊規模進一步擴大，2019年現役士兵和軍官人數約56.3萬人。根據北韓國防部2022年的最新估計，北韓現役軍人人數約120萬人。

南韓政府數據顯示，2019年至2025年期間，20歲男性人口減少30％，降至23萬人。大多數男性在20歲通過體檢後入伍服兵役，目前役期為18個月。南韓軍方表示，縮短服役期的主要原因是能力的提高，這得益於與美國的軍事同盟，以及南韓已成為主要武器出口國的國防工業發展。

南韓2025年的國防預算將超過61兆韓圜（約1.31兆台幣），超越北韓經濟的預期規模。儘管如此，南韓國防部表示，軍隊人數仍比維持國防戰備所需的人數少5萬人，其中約2.1萬人屬於士官。

南韓是全球老化速度最快的社會之一，生育率（指女性在其生育期內預計生育的平均嬰兒數）在2024年僅為0.75，居世界最低。根據政府預測，南韓人口在2020年達到5180萬的高峰，預計到2072年將減少至3620萬。

