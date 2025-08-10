限制級
烏軍反攻告捷 收復蘇梅地區1村莊
烏克蘭軍方宣布光復邊境城鎮別茲薩利夫卡。圖為烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（左）。（法新社）
李秋明／核稿編輯
烏克蘭軍方宣布光復邊境城鎮別茲薩利夫卡。別茲薩利夫卡位於該州首府蘇梅市西北方。（擷取自Google地圖）
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方今（10）日宣布，烏軍在東北蘇梅戰線的反攻取得進展，已從俄軍手中成功奪回邊境城鎮別茲薩利夫卡（Bezsalivka）。
《法新社》報導，烏克蘭總參謀部在社交通訊平台Telegram發文說，烏軍部隊在別茲薩利夫卡爭奪戰中，共殲滅了18支俄國部隊，除了解放別茲薩利夫卡之外，也「徹底清除」該區域的俄軍。
別茲薩利夫卡緊鄰俄烏邊境，位於蘇梅州首府蘇梅市（Sumy）西北方，距離烏俄兩軍主要交戰地點以西20公里。
俄軍在從烏克蘭手中收復庫斯克地區（Kursk）後，於今年4月對蘇梅地區發動攻勢，而首府蘇梅市一直是俄軍砲擊重點目標，目前俄軍兵鋒距離蘇梅市也尚有20公里。
