烏割讓領土換停火？CNN警告：歐洲恐淪「歷史註腳」

法國總統馬克宏（左起）、英國首相史達默與烏克蘭總統澤倫斯基今年3月於倫敦一場峰會上會晤。在美俄峰會前夕，歐洲正積極協調立場，擔憂任何協議都可能以犧牲烏克蘭與歐洲的安全利益為代價。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美俄阿拉斯加峰會倉促宣布之際，歐洲各國首都正被一種深沉的憂慮所籠罩。根據美國有線電視新聞網 （CNN） 一篇觀點文章，一名歐洲外交官在分析當前局勢時直言：「我們正冒著成為歷史註腳的風險。」

歐洲的恐懼，源於對克里姆林宮真實意圖的不確定，以及對美國總統川普可能為達成協議而犧牲烏克蘭利益的關切。川普先前關於可能進行「領土交換」的說法，已引發歐洲高度警惕。

為此，歐洲主要國家已發出聯合聲明，強調「國際邊界不容以武力改變」的原則，並主張「現行接觸線應作為談判起點，且須先停火再談領土。」

歐洲官員與分析人士研判，俄羅斯總統普廷在領土、烏軍規模與安全保證上「寸步不讓」。華府智庫美國戰爭研究所（ISW）指出，華府對普廷停火主張的描述近日出現四種版本，但共同點是要求烏軍撤出頓內次克地區的剩餘城鎮，這將危及烏克蘭的「堡壘帶」。

文章將此情境與1938年的《慕尼黑協定》相提並論，擔憂歷史悲劇重演。卡內基國際和平基金會研究員蒙塔茲 （Rym Momtaz） 形容，歐洲如同搭上「川普雲霄飛車」，只能在驚恐中隨波逐流。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯 （Kaja Kallas） 重申：「任何美俄協議必須納入烏克蘭與歐盟。」但CNN同時指出，仍不清楚克里姆林宮是否接受歐洲的「再保證部隊」（reassurance force） 監督停火。

前澳洲將領萊恩 （Mick Ryan） 更一針見血地指出，歐洲的困境之所以危險，是因為美國本身就沒有烏克蘭戰略。他表示：「（美國的表現）就只有憤怒、衝動、社群媒體貼文、多次改變方向，以及川普想贏得諾貝爾和平獎的潛在渴望。」

