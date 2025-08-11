譴責自由護盾聯合軍演 北韓防長：將對挑釁行使自衛權

北韓國防部長努光鐵10日嚴厲譴責「乙支自由護盾」聯合演習，揚言將針對越線行為行使自衛權。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美國與南韓軍方本月7日證實，本月18至28日將舉行聚焦提升防禦能力的「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）聯合演習。對此北韓國防部長努光鐵10日嚴厲譴責，並揚言將針對越線「挑釁行為」行使自衛權。

據《韓聯社》報導，努光鐵10日稱，北韓強烈譴責美韓的挑釁行為，對其可能導致的後果發出嚴正警告。他說，對北韓發起武力示威定將適得其反，對美韓安全造成不利影響。

努光鐵強調，遏制敵對國家的攻擊行為、反制軍事挑釁、守護國家安全和地區和平，是北韓武裝力量應擔負起的使命。北韓武裝力量將保持高度戒備，有效應對美韓戰爭演習，並將對越線的任何挑釁行為嚴正行使自衛權等主權權利。

努光鐵表示，假想核戰爭情況實施的「乙支自由護盾」不僅是對北韓的軍事挑釁，更是真正的威脅，將讓處於停戰狀態的朝鮮半島局勢更加不穩、難以預測。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）7日在簡報中表示，這場為期11天的「乙支自由護盾」聯合演習將進行調整，40場訓練中有20場會改至9月舉行。專家認為，此舉可能是首爾當局為避免過度刺激平壤，採取的權宜作法。

南韓總統李在明上台後，正致力降低南北韓對峙局勢。本月4日，南韓軍方拆除兩韓邊境的擴音器，停止播放反北韓廣播；北韓則停止干擾南韓廣播訊號作為回應。

