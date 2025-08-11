飛官洩漏總統專機行程僅遭檢束18天？空軍：已依規定核予適處

圖為空軍畢奇1900行政專機。（資料照，記者劉宇捷攝）〔記者黃靖媗／台北報導〕媒體報導指出，空軍專機隊林姓上尉飛官，違規拍攝、外流總統賴清德專機行程，涉及洩密且嚴重影響國家行政首長及將領安全，但松指部僅給予「檢束18天」懲處。對此，空軍表示，已依照「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並實施案例宣導，並要求各級部隊落實手機檢查。

網路媒體「菱傳媒」報導指出，專責政府首長及國軍高階將領行政專機任務的空軍專機隊林姓上尉飛官，在空軍松山基地營區內違規使用未經核准的照相手機，拍攝總統賴清德專機行程，多次上傳至非公務核定群組，涉及洩密且嚴重影響國家行政首長及將領安全，但松指部僅給予「檢束18天」懲處。

空軍司令部今日表示，本案於去年5月間肇生，單位於今年5月接獲反映後，即由相關部門完成案件調查，並召開人事評議會檢討疏責。

請繼續往下閱讀...

空軍指出，人員違反「攜帶未奉核手機」及「拍攝一般公務資訊上傳非公務群組」等行為，已依「國軍資通安全獎懲規定」，核予適處，並按行政程序完成懲令發布。

空軍也表示，空軍已於各項會議實施案例宣導，並要求各級部隊落實手機檢查；另持續由保防、通資部門不定期赴單位實施無預警保密督檢，防止人員存有僥倖心態。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法