美俄峰會牽動台海！美參議員：終結烏戰為嚇阻中國犯台

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，即將到來的美俄峰會，其結果將被中國密切關注，並可能影響其對台政策。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美俄阿拉斯加峰會前夕，美國重量級共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆 （Lindsey Graham） 發出嚴厲警告，稱中國正密切關注這場談判的結果，若俄羅斯總統普廷在協議中得利過頭，恐將助長其侵略台灣的野心。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，葛蘭姆在接受美國國家廣播公司 （NBC） 節目「會晤新聞界」（Meet the Press） 訪問時，針對川普總統提出可能涉及「領土交換」的說法，提出了達成「好協議」的先決條件。

葛蘭姆表示，理想的協議必須確保2022年俄羅斯入侵的狀況不會重演。他強調：「可能會有一些土地交換，但前提是必須對烏克蘭提供安全保障，以防止俄羅斯再次這樣做。」

葛蘭姆更進一步將烏克蘭的未來，與台灣的安全直接掛鉤，並透露這也是川普總統的核心關切之一。

他對主持人韋爾克 （Kristen Welker）表示：「我可以告訴各位，川普總統將以一種能防止第三次入侵、且不會引誘中國奪取台灣的方式，來結束這場戰爭。」

葛蘭姆總結，美國的目標並非羞辱普廷，而是要達成一項能確保區域長久和平，並嚇阻中國潛在侵略的協議。

