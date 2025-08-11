自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

美俄峰會牽動台海！美參議員：終結烏戰為嚇阻中國犯台

2025/08/11 10:32

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，即將到來的美俄峰會，其結果將被中國密切關注，並可能影響其對台政策。（美聯社檔案照）美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆警告，即將到來的美俄峰會，其結果將被中國密切關注，並可能影響其對台政策。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美俄阿拉斯加峰會前夕，美國重量級共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆 （Lindsey Graham） 發出嚴厲警告，稱中國正密切關注這場談判的結果，若俄羅斯總統普廷在協議中得利過頭，恐將助長其侵略台灣的野心。

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，葛蘭姆在接受美國國家廣播公司 （NBC） 節目「會晤新聞界」（Meet the Press） 訪問時，針對川普總統提出可能涉及「領土交換」的說法，提出了達成「好協議」的先決條件。

葛蘭姆表示，理想的協議必須確保2022年俄羅斯入侵的狀況不會重演。他強調：「可能會有一些土地交換，但前提是必須對烏克蘭提供安全保障，以防止俄羅斯再次這樣做。」

葛蘭姆更進一步將烏克蘭的未來，與台灣的安全直接掛鉤，並透露這也是川普總統的核心關切之一。

他對主持人韋爾克 （Kristen Welker）表示：「我可以告訴各位，川普總統將以一種能防止第三次入侵、且不會引誘中國奪取台灣的方式，來結束這場戰爭。」

葛蘭姆總結，美國的目標並非羞辱普廷，而是要達成一項能確保區域長久和平，並嚇阻中國潛在侵略的協議。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中