北約秘書長稱峰會為「測試普廷」 波頓痛批：別傻了！

美俄峰會在即，北約秘書長呂特稱此為「測試普廷」的機會。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對於即將登場的美俄阿拉斯加峰會，北大西洋公約組織 （NATO） 秘書長呂特 （Mark Rutte） 將其定位為一場對俄羅斯總統普廷的重要「測試」。然而，美國前國家安全顧問波頓 （John Bolton） 卻對此提出嚴厲抨擊，認為川普 （Donald Trump） 已犯下大錯，讓普廷占盡先機。

根據美國廣播公司新聞網 （ABC News） 報導，呂特在節目中表示：「下週五將很重要，因為那攸關測試普廷，看他對於結束這場可怕戰爭有多認真。」 他承認，任何未來的和平協議都可能涉及俄羅斯「事實上」（de facto） 控制部分烏克蘭領土，但強調這絕不能是「法律上」（de jure） 的政治承認，且烏克蘭必須保有決定自身地緣政治未來的權利。

對此，波頓在同一節目上提出尖銳批判，他認為川普已犯下兩大錯誤：一是在美國本土舉行會議，給予一個「流氓國家的賤民領袖」正當性；二是讓普廷搶得先機，率先將其和平方案擺上檯面。

波頓警告，峰會對普廷而言最重要的，是獲得一個與川普一對一的機會，「再次施展他那KGB訓練的魔力」。他駁斥了呂特認為川普對俄施壓有效的說法，並直指川普政府與北約三年半以來，從未有過一個能讓烏克蘭「獲勝」的有效戰略。

對於波頓的批評，呂特則為川普辯護，他舉例稱，川普對持續購買俄國石油的印度加徵關稅，並再次為運往烏克蘭的致命性武器打開閘門，這些都證明川普在對普廷保持最大壓力的同時，也絕對堅定地想結束戰爭。

然而，波頓總結認為，這次峰會對烏克蘭與西方聯盟而言都極具風險。他擔憂，澤倫斯基總統最終將被迫面對一份川普可能已感到非常舒服的、由美俄預先協商好的協議，重演今年2月在橢圓形辦公室的「著名災難」。

