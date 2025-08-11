擬再購上千枚反裝甲飛彈 標槍、拖2B增購案可望入列特別預算

國軍官兵日前實施拖2B反裝甲飛彈夜間射擊。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府為強化整體防衛戰力，計畫在本月底提出軍事特別預算條例，並著重於建構「不對稱戰力」等四大面向。知情人士透露，軍方衡量烏俄戰爭使用情形、我國戰時所需彈藥數量後，擬將上千枚標槍、拖2B反裝甲飛彈納入特別預算之中，總數量可能達2000枚以上，未來將與反裝甲無人機等武器搭配，拒止中共戰、甲車登陸。

國防部正擬定軍購特別預算方案，根據我國規範，政府單位制定特別預算前，須先擬定特別條例，經行政院核定送立法院審議，行政院再依立法院通過的特別條例，編列特別預算案並送至立法院審議，三讀通過後由總統公布施行。

知情人士表示，國防部尚在評估特別預算方案所涉軍備，但攸關不對稱戰力的精準彈藥採購列為優先事項，主要考量台海防衛實需，以及戰時可能遭敵封鎖情境，因此須建立足夠的各式精準彈藥、無人機庫儲量。其中，包括標槍飛彈、拖2B飛彈等反裝甲彈藥，料將納入採購範疇，總數量可能達2000枚以上，不過，確切數量、預算額度等都還在評估當中。

國軍官兵操作標槍飛彈情形。（資料照，軍聞社提供）可供單兵攜行的標槍反裝甲飛彈，我國向美國採購400枚，已於去年7月全數獲得；裝設於悍馬車之上的拖2B飛彈，我國對美採購的1700枚與車輛、發射器等，也已在去年底、今年初之際完成交付工作。標槍飛彈的有效射程約2.5公里，拖2B射程則達4.5公里以上，兩者皆具備打擊戰甲車最脆弱的頂部裝甲能力。

對於涉及軍購的特別預算編列進度，國防部昨表示，針對軍購特別預算案項目，國防部依敵情威脅、聯合戰力規劃，及國家整體財政裕度等整體考量。國軍以「建構不對稱戰力、強化防衛韌性、提升後備戰力及厚植灰色地帶應處能量」四大整建項目，研擬配套措施，循軍購、商購及國內管道籌獲。相關內容目前尚在審慎評估中，待確認後將向外界詳盡說明，爭取國人支持。

