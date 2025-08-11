空軍26作戰隊「女巫騎掃把」隊徽很卡通 竟出自華特迪士尼設計

空軍第26作戰隊的隊徽，以騎著掃把的女巫為元素，這支作戰隊主要操作F-16V block20戰機。（本報合成，記者游太郎攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍單位的「隊徽」是部隊精神象徵，活潑、多元的設計元素相當吸睛，知名旅美航空作家王立楨在臉書分享，空軍眾多隊徽之中，有幾個特別引人注目，包括空軍26中隊騎著掃把的女巫、7中隊張著大嘴巴的灰狼等，這些活潑生動的設計，據傳皆是出自卡通大師華特．迪士尼（Walt Disney）之手。

空軍第26中隊（正式名稱為第26作戰隊）採用騎著掃把的女巫作為隊徽，為操作F-16V block 20戰機的空軍五聯隊下轄單位，也因此被稱為「女巫中隊」；至於第7作戰隊則以垂涎大吼的狼為靈感，現隸屬於駕駛經國號戰機的空軍三聯隊，濃厚的卡通元素令人印象深刻。

我國空軍第七作戰隊隊徽，以張著垂涎大口的狼為元素，外傳也是出自迪士尼設計。（取自空軍官網）王立楨在臉書發文揭密，上述活潑生動的隊徽設計，據傳出自華特．迪士尼之手，但為何迪士尼會替我國空軍設計隊徽？王立楨說，他原以為這是無從考證的鄉野傳說，但他小女兒有一名中學同學Nicole，大學畢業後進入迪士尼公司設計部門，在20多年前到他家裡探望，話題中談到我國空軍隊徽，Nicole在2個月後於公司裡，找到了隊徽設計緣由。

王立楨敘述，迪士尼的一位朋友，在二戰初期是B-17轟炸機的機長，在出發前往英國前，請迪士尼在轟炸機機鼻畫了個圖騰，迪士尼隨後畫上七個小矮人駕駛著馬車般的飛機，對地投擲炸彈的卡通圖案，引發許多人興趣，並紛紛透過這名機長向迪士尼求畫。

迪士尼面對如雪片般湧入的需求，發現非一人之力可以應付，因此，他做了一個重大決定，也就是向國防部表示，為支援在前線作戰的美軍、提高軍人士氣，因此迪士尼設計部門，願意免費為所有美軍單位提供設計服務。Nicole推測，中華民國作為當時美國的盟國，很可能在這種情形下，獲得了由迪士尼設計的隊徽。

王立楨得知此資訊後，根據他對空軍的了解，推斷我國空軍在二戰期間，不太可能直接向迪士尼要求設計隊徽。最有可能的情況是在對日抗戰末期，由華美混合聯隊（CACW）中的美軍，向迪士尼提出了請求。這也能解釋為何這幾個有迪士尼風格的隊徽，都屬於華美混合聯隊的中隊。例如7中隊與28中隊隸屬第三大隊，26中隊隸屬第五大隊，9中隊則隸屬第一大隊。

他表示，迪士尼設計團隊絕對不止設計上述4枚隊徽，但只有這4枚流傳下來的唯一合理解釋，就是第二次世界大戰結束之後，華美混合聯隊解散，各大隊歸建回到空軍原本的系統，也許當時空軍的一些長官，對於那些隊徽中，有些過於浪漫的圖案無法苟同，於是就捨而不用，另外自己設計出一種中規中矩的圖案。

