美陸軍擴編3個愛國者飛彈營的IBCS系統 我空軍也有意引進採用

空軍未來計畫擴編第4個愛國者營，強化防空接戰能力，知情人士透露，空軍還看上曾投入美軍卡達基地防衛的IBCS系統，藉此提升空軍防空部的接戰指揮效率。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者陳治程／台北報導〕受俄烏戰爭、以伊衝突等區域情勢影響，美陸軍規劃將現有15個「愛國者」飛彈營擴充至18個營，外加一支部署關島的混合營；搭配新型三維雷達、串接IBCS系統「倍增」整體戰力。據了解，在規劃增購愛國者飛彈後，空軍也借鑑美軍經驗「鎖定」這套系統，但是否納入明年特別預算，仍待觀察。

美國陸軍副參謀長明格斯上將（Gen. James Mingus）7月於美國「戰略與國際研究中心」（CSIS）智庫講座中透露，美軍現有15個「愛國者」防空飛彈營，其中3個部署在印太、1個隸屬歐洲司令部（EUCOM），另有1個駐中央司令部（CENTCOM）轄區一年餘，在經歷俄烏戰爭、以伊衝突等事件後，未來將擴增至18個營，外加一個愛國者搭配「間接火力防護能力」（IFPC）系統的混編營部署至關島，充實整體防空效能。

美國陸軍副參謀長明格斯上將7月透露，陸軍未來將擴增現有15個「愛國者」防空飛彈營至至18個營規模，另有一個愛國者搭配「間接火力防護能力」（IFPC）系統的混編營部署至關島，並結合LTAMDS雷達、IBCS系統強化接戰半徑和效率。（擷取自美國CSIS智庫官方影片）

此外，美軍愛國者系統未來除換裝全方位的「低空飛彈防禦搜索感測器」（LTAMDS）雷達，並將以新一代的「整合式戰鬥指管系統」（IBCS）串連，明格斯強調，這不只使愛國者飛彈的打擊範圍更全面，各子系統分散部署還能加強生存性，整體戰力「倍增」。



針對美方的建軍趨勢，我方知情人士透露，我國空軍對IBCS系統表達高度興趣，有意藉新編愛國者營的的時機引進，強化接戰效率。

美國陸軍新一代指管系統IBCS，其開放式架構能「即插即戰」（Plug&Fight），擔負「射擊指揮」（Fire Direction），藉由「整體射擊指揮網路」（IFCN）整合戰區內我軍、友軍的陸、海防空雷達，乃至空中預警機、衛星及長程預警雷達等情資，提供各接戰單位運用；當部分雷達遭擊毀，系統還能將威脅「轉派」給其他運作中單位，確保持續接戰、殲敵。

IBCS的開放式架構，能整合陸、海、空、太空等各域接戰節點，大幅提升戰場資源管理效率；除駐日、韓美軍外，波蘭也藉此系統將愛國者和CAMM飛彈整合，而這系統是否會成為我空軍國造、外購飛彈整合的起點？值得觀察。（擷取自諾斯洛普．格魯曼官網）

知情人士說，美軍駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）今年6月在以伊衝突期間遇襲，便運用愛國者系統擋下絕大部分的伊朗飛彈；更從美國德州急調一支採用IBCS系統的愛國者連進行支援；他強調，該連所屬防空營是美軍該系統先導測評單位，這也使該系統成功在實戰環境中接受驗證。

據了解，我國空軍在初步接觸並了解IBCS系統後，對其採購意願持續升高，但最終是否納入明（2026）年度特別預算，仍要等公開預算、特別預算條例送至立法院後，情況才會明朗。

