美軍亮劍北極！部署高空偵察氣球反制中俄擴張

由航星公司（Aerostar）開發的高空偵察氣球，能在高達約30公里的平流層提供長程監視與通訊中繼能力，是美軍強化北極「領域意識」的關鍵技術之一。（圖：美國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中俄在北極地區日益增長的戰略擴張，美國軍方正將高空偵察氣球納入其防禦體系。美國北方司令部（USNORTHCOM）證實，其已於8月4日在阿拉斯加的聯合基地，發射了一枚高空偵察氣球，作為「北極利刃2025」（ARCTIC EDGE 2025）大規模軍演的一部分。

根據《Army Recognition》報導，此次部署不僅是為了驗證先進的「輕於空氣」（lighter-than-air, LTA）技術，更是對中俄在該地區軍事化行動的直接回應。該氣球由航星公司（Aerostar）製造，能在高達約30公里的平流層運作，遠高於商業航道與多數雷達偵測範圍，可執行長達30至60天的持續性監視、情報蒐集與通訊中繼任務。

請繼續往下閱讀...

報導特別將此次部署，與2023年初引發國際關注的中國間諜氣球事件做出鮮明對比。美方強調，此次行動是「透明、防禦性且合作的」，而中國的氣球則被廣泛視為對主權的侵犯。這象徵著平流層平台在「監視」與「反監視」的戰略競爭中，正扮演日益重要的角色。

這項部署的宏觀背景，是北極地區加速的軍事化。俄羅斯已大幅擴展其在北極的軍事足跡，興建新基地與機場，並部署適應北極作戰的武器系統。中國則自稱為「近北極國家」，積極投資極地基礎設施，並推動旨在將北極航道納入其「一帶一路」倡議的「冰上絲綢之路」計畫。

在此背景下，美軍於「北極利刃」演習中部署高空偵察氣球，不僅是技術里程碑，更是一個強烈的戰略信號。它表明美國及其盟友決心維持在該地區的「領域意識」（domain awareness），嚇阻惡意活動。報導總結，一度被視為利基或實驗性的平流層偵察平台，如今正成為21世紀國防工具包中的核心資產，尤其是在影響力與通路之爭正迅速加劇的北極。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法