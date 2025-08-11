軍武圖輯》6國海軍菲律賓海演訓 美、英F-35戰機登日艦加賀號創新猷

美、英、日等6國海軍機、艦近日齊聚菲律賓海演訓，並藉「照相演習」（PHOTOEX）等課目時機，演練編隊航行等戰術作為，強化各軍間作業互通性。（英國皇家海軍航艦打擊群官方X帳號）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦，正進行為期數月的「高桅行動」，並在西太平洋的菲律賓海一帶，率領日、美、澳等五國海軍艦艇執行聯合演訓，除反潛戰為主的訓練外，也藉由「照相演習」（PHOTOEX）、戰機互登甲板等方式，增進各軍編隊航行技術、作業互通性，深化盟邦情誼。

作為英國皇家海軍打擊群任務一環，此次聯合演習共有6國海軍參與，其中5國更是在「護身軍刀」軍演結束後接續此演訓；除演練反潛作戰外，英國航艦威爾斯親王號（R09）、美國航艦喬治華盛頓號、美利堅號兩棲突擊艦，以及日本的加賀號護衛艦也在陣中，為演訓陣容增添看點，值得一提的是，美、英兩國的F-35B戰機，更在9日成功登陸加賀號甲板，創造新猷。

隨航艦「威爾斯親王號」前來印太部署的英國皇家空軍F-35B戰機，日前在跨航艦演練中，成功登陸日本海自「加賀號」護衛艦甲板，創下歷史新猷。（英國皇家海軍航艦打擊群官方X帳號）

來自美軍「美利堅號」兩棲待命支隊、隸屬陸戰隊第242戰鬥機攻擊中隊的F-35B戰機，也垂降至加賀號甲板，拜訪海自艦員。（英國皇家海軍航艦打擊群官方X帳號）

日本的「加賀號」護衛艦先前已完成艦艏甲板、耐熱塗層等「航艦化」的階段性工程，並在去（2024）年遠赴聖地牙哥驗證戰機起降能力，此次再由盟邦戰機登陸造訪，也為2027年正式將F-35B戰機短期部署上艦的戰力規劃鋪路。

英、美、日等六國海軍日前在菲律賓海聯合演訓，編隊航行實景。（日本海上自衛隊官方X帳號）

除此之外，澳洲海軍的「布里斯本號」（DDG 41）驅逐艦、睽違131年訪日的西班牙海軍「努涅斯號」（F104）巡防艦、編入英軍打擊群的挪威「阿蒙森號」（F311）巡防艦等，也共同執行多項高強度戰術課目，有效強化各軍作業互通性。此後，英軍航艦打擊群將北上靠泊日本橫須賀，並在本月底開放登艦參觀，深化兩國情誼之餘，也實踐維護印太和平穩定的承諾。

