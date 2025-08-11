俄軍「無人機+滲透」新戰法曝光 11萬兵力圍攻波克羅夫斯克

烏克蘭首都基輔市區一場露天展覽上，民眾圍觀被擊落的俄軍無人機殘骸。這類無人機正是俄軍在前線，用以執行滲透與消耗戰新戰術的關鍵武器。（歐新社檔案照）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普準備與俄羅斯總統普廷會面，商討烏克蘭和平之際，俄羅斯非但未有收手的跡象，反而加劇對烏克蘭城市的遠程打擊，並在前線採用「無人機加小分隊滲透」的新戰法。根據《紐約時報》報導，克里姆林宮正把籌碼壓在一場漫長的消耗戰，企圖以數量與軍事優勢取得最終勝利，光是在波克羅夫斯克方向，俄軍據稱集結了約11萬兵力。

俄軍圍攻烏東關鍵城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）逾一年後，現改以小分隊滲透、無人機伴隨突襲方式發動攻勢。烏軍第68獵兵旅一名指揮官證實，上月首度有俄軍潛入城內設伏，這類襲擾更趨頻繁。

軍事專家指出，今夏戰鬥樣貌已與戰爭初期大相逕庭。卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員科夫曼（Michael Kofman）說：「戰線不再由綿延戰壕構成，而是由作為前哨的小型防禦陣地組成，大部分戰鬥由無人機與火砲主宰。」

烏克蘭武裝部隊前任總司令、現任駐英大使扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi）在電視訪談中直言：「現在的戰線，主要就是為了讓人們在那裡被殺死而設計。」

這場殘酷現實，與高層外交斡旋形成鮮明對比。前線指揮官費拉托夫上尉（Capt. Dmytro Filatov）不眠不休盯著無人機畫面說：「我們打了這麼久，只依靠自己，不靠總統、上帝或談判。」他還問了身旁的士兵瓦西爾：「你有希望嗎？」對方僅笑答：「沒有。」

