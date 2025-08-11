從士兵到將軍都要會 馬防部中將指揮官劉慎謨帶頭學無人機操作

馬防部指揮官劉慎謨中將（右二）日前視導馬防部擴訓情形時，還拿起無人機遙控器學習。（馬防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續大量採購各式無人機，並計畫自明年起採購近5萬架「軍用商規」無人機，同時擴充操作手訓練能量。為此，駐守台海第一線的馬防部，正實施無人機操作手訓練，馬防部指揮官劉慎謨中將日前視導擴訓情形時，還拿起無人機遙控器，朝「人人皆可操作」目標邁進。

劉慎謨中將日前主持無人機操作擴訓，他召集防區內單位主官參訓，內容包括模擬器操作、飛行前與飛行後檢查、緊急狀況處置及實際操作等項目，藉由科技練兵，達成提升戰力目的。

根據國軍媒體《青年日報》發布照片，劉慎謨手持無人機遙控器，似乎正在實際操作無人機，不過，軍方並未揭露劉所操作的機型與參與課程為何。

劉慎謨表示，無人機已成為新興關鍵戰力，可有效執行監偵作業，提升戰場透明度，應及早培育基層操作人才。未來將持續推廣課程並成立社團，使官兵熟稔操作技巧，達成「人人皆為操作手」目標，厚植整體作戰效能。

另外，陸軍司令呂坤修上將日前視導特戰部隊戰訓整備時也提到，隨著作戰環境轉變、軍事武器科技進步與多元任務實需，國軍部隊持續引進新式戰具與戰術戰法，他期勉，全體特戰官兵應積極汲取新知及無人系統操作運用，持續提升專業職能，全面強化訓練效能，以有效肆應複雜多元的作戰需求。

