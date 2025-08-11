西太平洋後勤夥伴+1 印尼國營PT PAL造船廠將為美軍提供MRO服務

美國海軍的油彈補給艦「施艾拉號」（T-AKE-8），今年3月於南韓慶尚南道的韓華海洋廠區，完成7個月的定期大檢（ROH）。而印尼的國營PT PAL造船廠，未來也有意循此模式，為美軍船艦提升MRO服務，深化戰略合作。（韓華海洋官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕印尼國營造船廠PT PAL近日宣布，未來將為美國海軍提供維保及大修等船艦後勤服務，在美國本土造船業仍待重振，同時面臨西太平洋因中國軍事擴張而緊繃之時，美軍在此前沿部署的船艦，將可在日、韓之外的第三國獲得妥善維護，保持戰備狀態。

軍聞媒體「Naval News」10日報導指出，這項6日公布的聲明寫道，該船廠已準備好為美國海軍提供「維護、修繕暨大檢」（MRO）服務，與其建立戰略夥伴關係，協助其在印太地區執行戰備任務，同時尋求提升國防工業自主化，擴大其在東南亞地區的軍事存在。

來自美國六州的國會人員代表團6日拜訪印尼位於東爪哇島的PT PAL造船廠區，商談兩國工合的後續規劃事宜。（印尼PT PAL造船廠官網）

而在此前，印尼的PT PAL造船廠今年4月就曾為菲律賓海軍的「丹轆號」船塢登陸艦（LD-601）提供過MRO服務，隨著該廠有意擴大對美國海軍的服務，未來有望繼日本三菱重工（MHI）、南韓韓華海洋（Hanhwa Ocean）後，成為美海軍在東南亞另一個重要的後勤戰略夥伴。

美國海軍遠征登陸艦「基思號」（ESB-5），今年4月由日本三菱重工完成定期大檢（ROH），前後為期5個月。（美軍DVIDS網站）

該報導寫道，這項MRO協議不只是單純的工業合作，在美、中競爭與地緣政治的現實下，印尼這樣的舉措，有可能被中方視為向華府靠攏的信號，促使雅加達當局需要為衍生的政治解讀，做進一步的釋疑。

