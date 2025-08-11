【影】耍狠不成鬧烏龍！中國海警船追菲艇 竟撞上自家軍艦

菲律賓海岸防衛隊公布影片截圖，顯示中國海警3104船（右）在南海追擊菲國船隻期間，與一艘中國海軍軍艦（後方）發生碰撞。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕南海爭議海域上演罕見的「烏龍」事件。菲律賓政府11日指控，中國海警船日前在高速追擊菲國巡邏艇時，竟失控撞上自家海軍軍艦，導致海警船嚴重受損至無法航行，菲方並公布了這起衝突的戲劇性影片。

根據《法新社》報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔里埃拉准將（Commodore Jay Tarriela）發表聲明指出，事件發生在爭議性的黃岩島（Scarborough Shoal）附近，當時菲國巡邏艇「蘇祿號」（BRP Suluan）正在護送為當地漁民分發援助物資的船隻。

馬尼拉公布的影片顯示，一艘中國海警船與一艘船體標有「164」字樣的更大型解放軍海軍軍艦發生碰撞，並伴隨巨大的撞擊聲響。塔里埃拉說明：「高速追擊『蘇祿號』的中國海警3104號船，從我方船隻的右後舷執行了一次危險操作，導致其撞上解放軍海軍軍艦。」

他補充說：「這導致海警船的艦艏嚴重受損，使其失去航行能力。」 事發後，菲方船隻曾主動提議協助，但中方船員「從未回應」。

在碰撞發生前，「蘇祿號」還曾遭中方船隻「以水砲瞄準」，但成功閃避。



這起碰撞是中菲在南海一系列對抗中的最新一起事件。北京聲稱擁有幾乎整個南海的主權，儘管國際法庭已裁決其主張缺乏法律基礎。

