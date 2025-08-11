自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

不送飛機墳場封存 美軍F-15B戰機直接「原地壓扁」銷毀

2025/08/11 14:37

美軍承包商在英國拉肯希斯空軍基地，以重型機具將一架除役的F-15B訓練機就地壓毀。此舉旨在徹底摧毀機身，而非送往「飛機墳場」封存。（圖取自Ｘ平台）美軍承包商在英國拉肯希斯空軍基地，以重型機具將一架除役的F-15B訓練機就地壓毀。此舉旨在徹底摧毀機身，而非送往「飛機墳場」封存。（圖取自Ｘ平台）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍罕見地在英國基地，以「就地壓毀」的非常規方式，銷毀了一架已功成身退的F-15B「鷹式」戰鬥機。

F-15「鷹式」戰鬥機是美國空軍的傳奇之一（圖為F-15C）。然而，隨著裝備世代交替，一架同系列的F-15B訓練機，近日在英國基地功成身退後，以就地壓毀的罕見方式銷毀。（圖：美國空軍）F-15「鷹式」戰鬥機是美國空軍的傳奇之一（圖為F-15C）。然而，隨著裝備世代交替，一架同系列的F-15B訓練機，近日在英國基地功成身退後，以就地壓毀的罕見方式銷毀。（圖：美國空軍）

根據軍聞網站《defence blog》 報導，這項作業上月在英國的拉肯希斯皇家空軍基地 （RAF Lakenheath） 進行，由承包商代表第48維修大隊（48th Maintenance Group），使用重型機具將這架F-15B的機身徹底壓毀。

這架飛機先前已不再執行飛行任務，而是作為一架地面教學訓練機，供維修人員在沒有風險與成本的環境下練習操作程序。在訓練任務結束後，軍方決定將其直接拆解，而非送往俗稱「飛機墳場」（boneyards）的長期封存設施。

所謂的「除役非軍事化」（Demilitarization）作業，涉及徹底摧毀軍機的機身與關鍵零組件，以確保飛機永無重返飛行的可能。此舉繞過了把退役軍機送往封存中心，以備未來零件回收或重新啟用的傳統路徑。

美軍第48維修大隊表示，基地的除役作業均在嚴格程序下進行，確保所有敏感設備被移除或銷毀，並盡可能回收可再利用的材料。

儘管這架飛機的作戰生涯早已結束，但這次的最終拆解，正式為其在拉肯希斯空軍基地支援訓練的任務劃下句點。該基地目前仍操作第一線的F-15E「打擊鷹」（F-15E Strike Eagle）與更先進的F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）戰機。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中