不送飛機墳場封存 美軍F-15B戰機直接「原地壓扁」銷毀

美軍承包商在英國拉肯希斯空軍基地，以重型機具將一架除役的F-15B訓練機就地壓毀。此舉旨在徹底摧毀機身，而非送往「飛機墳場」封存。（圖取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍罕見地在英國基地，以「就地壓毀」的非常規方式，銷毀了一架已功成身退的F-15B「鷹式」戰鬥機。

F-15「鷹式」戰鬥機是美國空軍的傳奇之一（圖為F-15C）。然而，隨著裝備世代交替，一架同系列的F-15B訓練機，近日在英國基地功成身退後，以就地壓毀的罕見方式銷毀。（圖：美國空軍）

根據軍聞網站《defence blog》 報導，這項作業上月在英國的拉肯希斯皇家空軍基地 （RAF Lakenheath） 進行，由承包商代表第48維修大隊（48th Maintenance Group），使用重型機具將這架F-15B的機身徹底壓毀。

這架飛機先前已不再執行飛行任務，而是作為一架地面教學訓練機，供維修人員在沒有風險與成本的環境下練習操作程序。在訓練任務結束後，軍方決定將其直接拆解，而非送往俗稱「飛機墳場」（boneyards）的長期封存設施。

所謂的「除役非軍事化」（Demilitarization）作業，涉及徹底摧毀軍機的機身與關鍵零組件，以確保飛機永無重返飛行的可能。此舉繞過了把退役軍機送往封存中心，以備未來零件回收或重新啟用的傳統路徑。

美軍第48維修大隊表示，基地的除役作業均在嚴格程序下進行，確保所有敏感設備被移除或銷毀，並盡可能回收可再利用的材料。

儘管這架飛機的作戰生涯早已結束，但這次的最終拆解，正式為其在拉肯希斯空軍基地支援訓練的任務劃下句點。該基地目前仍操作第一線的F-15E「打擊鷹」（F-15E Strike Eagle）與更先進的F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）戰機。

