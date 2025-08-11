川普盟友葛蘭姆：烏俄或須交換領土 澤倫斯基應參與美俄峰會

葛蘭姆表示，烏俄必須交換土地才可能終戰，且他支持澤倫斯基參與川普與普廷的會談。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的親近盟友、聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在《美國國家廣播公司》（NBC）新聞節目「會晤新聞界」表示，烏克蘭和俄羅斯必須交換部分領土，才能結束戰爭，與川普8日宣布與俄國總統普廷會談時的言論如出一轍。

葛蘭姆表示：「我想坦白地告訴你們，烏克蘭無法驅逐所有俄羅斯人，俄羅斯也沒辦法進去基輔，所以最終會進行一些土地交換。」

不過，葛蘭姆也強調，只有「在向烏克蘭提供安全保障，防止俄羅斯再次犯錯之後」，才會進行土地交換。他認為，必須明白告訴普廷「如果他第3次這樣做（入侵烏克蘭）會有什麼後果」，意指俄國在2014年吞併克里米亞半島，以及在2022年全面入侵烏克蘭。

當被問及川普即將在阿拉斯加與普廷舉行峰會，試圖促成停火協議是否正確時，葛蘭姆表示「非常同意」這次會晤，並補充說，他希望澤倫斯基也能參與其中，「不談判就無法結束戰爭。我真心希望澤倫斯基能夠參與其中。此事交由白宮決定」。

