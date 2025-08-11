暗示駐軍規模可能縮減？ 駐韓美軍司令強調作戰能力比人力重要

駐韓美軍司令布朗森向南韓媒體表示，駐韓美軍的戰力比人數重要，被解讀為可能準備縮減駐韓美軍規模。（美聯社）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）近日在南韓京畿道平澤市漢弗萊營駐韓美軍基地舉行上任後首次媒體座談會，直言駐韓美軍需要變化，「重要的不是人數，而是部署兵力等作戰能力」，暗示駐韓美軍有裁撤的可能性。

目前駐韓美軍總人數約2.85萬人，南韓《中央日報》11日報導，布朗森認為駐韓美軍需要變化，並舉例稱，加強駐韓美軍戰力的方案包括部署第五代戰機F-35，意味著即使減少駐軍規模，也可以透過部署先進裝備抵消影響。不過，駐韓美軍方面強調，布朗森並未提及會進行人員裁減。

報導指出，布朗森的言論非常符合美方試圖減少駐韓傳統兵力規模，並將駐韓美軍調整為更適合牽制中國的「同盟現代化」要求。

在被問及美韓首腦會談是否涉及駐韓美軍調整問題時，布朗森坦言，不知道川普總統和李在明總統會討論什麼，但他認為會有相關決定。他補充道，討論不會僅僅圍繞人數展開，而是會聚焦於執行任務時所能動用的兵力。

針對南韓是否會應美方要求參與潛在的台海衝突，布朗森表示，「不必認為已經確立『如果美國支援台灣，南韓也必須一起參與』這樣的要求，我們對南韓的要求，是在應對北韓方面發揮更大作用，並在能夠承擔其他任務的同時，透過同盟現代化來展現靈活性」。

此一表述與美國國防部的要求一致，即南韓應以確保能夠獨立負責對北韓防禦能力的基礎上，在大框架上為美國牽制中國的戰略作出貢獻。

