東沙駐軍遭爆男女同寢？ 空軍：已派員調查

東沙島。（本報資料照）



首次上稿：08-11 15:15

更新時間：08-11 16:27（新增海巡署回應）

〔記者黃靖媗／台北報導〕有媒體報導指出，空軍駐東沙的官兵飲酒、男女同寢，軍紀渙散。對此，空軍司令部今（11）日表示，已派員進行調查，將依規定嚴懲違失人員；海巡署表示，此事涉及一名海巡署東沙指揮部女性下士與空軍退伍上兵，海巡署人員並無飲酒情形，已懲處相關人員並調職。

空軍表示，東沙分隊人員肇生違反營務營規情事，已派員進行調查，將秉持勿枉勿縱原則，針對違失人員，依規定嚴懲。

空軍進一步表示，空軍針對外離島及偏遠地區單位，將加強內部管理及軍法紀督導密度，不容肇生管理罅隙。



海巡署則於今日下午表示，前東沙指揮部某女姓下士於東沙駐島期間，與東沙島友軍高姓上兵（已退伍）交往，去年10月非勤務時段，應其他在場人員起鬨要求，在友軍寢室與高員擺拍。另該名女下士曾應邀至友軍交誼廳聊天，抵達時現場已擺放酒水飲料，惟據該名女下士表示其並無飲酒情事。

海巡署表示，這名女下士上述行為不當，東南沙分署已依規定核予申誡貳次懲處，並追究相關人員考監不周責任；今年4月另將該員調回高雄，改派東南沙分署本部加強教育及管理。東南沙分署重申，對於違法犯紀案件零容忍，已全面加強所屬法紀教育，從嚴追究相關人員責任，以杜絕類案再生。

