「浮士德魔鬼交易」上桌！ 衛報：烏克蘭恐被迫割地換假和平

俄羅斯總統普廷（左）似乎仍對美國前總統川普握有主導權，不僅贏得一場強權式的雙邊峰會，也讓烏克蘭數月來修補對美關係的努力可能付諸東流。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美俄阿拉斯加峰會倉促宣布後的反覆與混亂，凸顯一個令基輔與歐洲不安的現實：在這場博弈中，發號施令者似乎仍是俄羅斯總統普廷。《衛報》 指出，基輔自2月橢圓形辦公室風波後在歐洲協助下修補對美路線，近週才見成效，卻因此次峰會安排再度受挫。

白宮起初暗示三方會談，克里姆林宮旋即否認曾同意；白宮對《紐約郵報》放話「不見澤倫斯基就不談」，幾小時後又被川普 親自改口，稱願意先與普廷雙邊會晤。德國總理梅爾茲 （Friedrich Merz） 並稱「希望且假定」澤倫斯基參與。

請繼續往下閱讀...

更令基輔憂慮的是盤面：據轉述，莫斯科要求烏軍單方面撤出尚控制的頓內次克與盧甘斯克部分地區，可能涵蓋克拉馬托爾斯克 （Kramatorsk） 這條自2014年起「堡壘帶」（fortress belt） 的重要節點，以交換其他戰線「凍結」。澤倫斯基強調，繞過烏克蘭的協議註定是「胎死腹中」（stillborn）。同時，歐洲將「維和部隊」的構想縮水為遠離前線的「再保證部隊」（reassurance force），難提供可信保證。

倫敦國王學院教授葛林 （Sam Greene） 警告，烏克蘭與歐洲正逼近一筆自2月以來最擔心的「浮士德式交易」（Faustian eal）。俄羅斯戰爭部落客阿列欽 （Roman Alekhin） 直言：若普廷與川普直接拍板，歐洲將面對「既成事實」（fait accompli），基輔更是如此。且此行將是普廷2007年以來首次訪美 （不含聯合國會議），象徵意義不言自明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法