尋求烏俄停戰 范斯：美國正力促川普、普廷、澤倫斯基三方峰會

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普15日將在阿拉斯加會晤俄羅斯總統普廷，討論停止烏俄戰事，但外界一直對烏克蘭總統澤倫斯基未能參與感到納悶。《紐約時報》10日報導，美國副總統范斯表示，白宮正在努力確定「三位領袖何時能夠坐下來討論如何結束這場衝突」。

范斯在《福斯新聞》節目「週日早晨談未來」中表示，他認為普廷和澤倫斯基在15日川普與普廷會晤前就先會面，並非明智之舉，但他暗示三位領袖可能會見面，美國希望作此安排，「最重大的困境之一，是普廷曾表示永遠不會與澤倫斯基坐下來談判，但川普總統現在讓這個局面出面變化」。

范斯表示，白宮正在「安排三位領袖何時坐下來討論結束這場衝突的日程安排等事宜」。

澤倫斯基10日上午在社交媒體上發文稱：「俄國正在竭盡全力延長敵對狀態，儘管美國下最後通牒，但俄國仍拒絕停止殺戮，並試圖為未來的襲擊爭取更好條件。俄國這種破壞性行為必須停止。」

他還補充說：「烏克蘭準備與所有夥伴盡可能有效地合作，以實現真正的和平。涉及烏克蘭的問題必須在烏克蘭的參與下做出決定。」

川普計畫15日在阿拉斯加與普廷會面，除非有任何臨時邀請，否則烏克蘭官員不會在場。川普先生曾暗示「土地交換」可以成為兩國和平協議的一部分，但基輔堅決拒絕在沒有任何安全保障或武器的情況下，將烏克蘭土地交給俄國侵略者。

北約組織（NATO）秘書長呂特在《美國廣播公司》（ABC）的節目中表示，15日的會晤是檢驗普廷是否真心尋求和平的關鍵考驗，「川普顯然正在向普廷施壓，15日的會晤至關重要，因為這將考驗普廷，看看他結束這場可怕戰爭的決心有多大」。

