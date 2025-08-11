川普貿易戰火燒軍售 瑞士取消F-35戰機訂單聲浪起

洛克希德・馬丁公司生產的F-35戰機。瑞士一筆採購36架此型戰機的交易，因美國總統川普突對瑞士課徵懲罰性關稅而面臨被取消的風險。（歐新社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對瑞士發動的貿易戰，正引爆一場嚴重的政治反彈，瑞士價值數十億法郎的36架F-35戰機採購案，可能因此成為犧牲品。

根據政治新聞網《Politico》歐洲版報導，川普政府決定對瑞士出口商品課徵高達39%的懲罰性關稅，此稅率不僅是已開發國家之中的最高水平，更是美國對歐盟徵收稅率的兩倍以上，導致對美採購F-35戰機的強烈質疑聲浪，已在瑞士發酵。

這筆高達60億瑞士法郎（約新台幣2224億元）的軍購案，本身就充滿爭議。瑞士2021年選擇洛克希德・馬丁（Lockheed Martin）的F-35，而非法國達梭（Dassault）的飆風戰機（Rafale），外傳此舉曾惹怒法國總統馬克宏。在瑞士國內，該案公投僅以50.1%的極微弱多數通過。

雪上加霜的是，華盛頓當局上月通知瑞士，這批戰機的最終成本可能比預期高出10億法郎，且美國的「對外軍售」框架不提供任何價格保證。瑞士綠黨國會議員葛萊特利（Balthasar Glättli）指出，這意味著價格仍可能上漲，尤其是在美國對進口零組件課徵關稅之後。

川普的關稅炸彈，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。隸屬總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）所屬政黨的自由派國會議員波特曼（Hans-Peter Portmann）向瑞士媒體表示，F-35已再次成為政治問題。他直言：「問題是我們是否應該拉下緊急拉繩（pull the ripcord）。」

洛桑大學政治學教授馬佐萊尼（Oscar Mazzoleni）分析，瑞士正處於震驚之中，川普的關稅「將產生目前無法預測的效應，因為瑞士政壇正持續出現遠離美國、親近歐盟的重新定位」。此趨勢並非孤例，西班牙已正式排除購買F-35，葡萄牙與加拿大也對此採購案重新思考。

儘管瑞士政府目前仍堅稱將繼續履約，但綠黨已正式在國會提出動議要求取消訂單，並將推動在9月的會期中進行辯論。

