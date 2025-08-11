「能力」比「兵力」重要 先進偵察機、無人機輪進駐韓美軍基地

4架美軍陸戰隊的F-35B戰機，當時位於群山空軍基地，準備投入與南韓空軍一起的飛行訓練（KFT24）。（群山空軍基地官網）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕南韓《中央日報》5月一則評論揭露，美國在中國軍事擴張的考量下，不排除對駐韓美軍規模進行「調整」，這項論述上月被華府智庫提及後，遭南韓外交部長提名人趙顯（現已上任）否認；但現任駐韓美軍司令布朗森強調，在同盟現代化的要求下，「能力」比「人力」重要。韓媒則指出，從偵察機、F-35戰機到MQ-9無人機，都將補足朝鮮半島先進戰力缺口。

《韓聯社》11日報導指出，儘管駐韓美軍裁軍與否的議題浮上檯面，但駐韓美軍過去半年來仍相繼部署了新型偵察機「雅典娜-R」（ATHENA-R）；防空系統方面，隨著當地的「愛國者」防空飛彈系統馳援中東，美國空軍F-35A、陸戰隊F-35B和海軍的F-35C戰機先後以「訓練」名義造訪該國，有別於輪調部署的方式補上戰力缺口。

2025年2月應美國陸軍規劃，短暫部署至南韓境內的「雅典娜-R」先進噴射偵察機。（L3harris官網）

此外，美軍還有意將MQ-9A無人機部署至駐韓美軍的群山基地，展開輪調部署。報導另指出，該機過去曾以訓練目的訪韓，若輪調部署成真，將是「死神」首度進駐朝鮮半島，並有望從下（9）月開始投入駐地戰備序列。

駐韓美軍司令布朗森上將（Gen. Xavier Brunson）8日在平澤市漢弗萊營的首場媒體座談會上表示，駐韓美軍現今的作戰環境已和75年前大不相同，面對轉變，「比起兵力數量，作戰能力更為關鍵」，並以四、五代戰機的性能差異，暗喻先進裝備所帶來的作戰效益；並強調部隊現代化後與盟軍能力的整合，以形塑目標的作戰態勢（posture）。不過，在官方逐字稿中，他並未透露任何有關裁軍的具體規劃。

現任駐韓美軍司令布朗森上將（Gen. Xavier Brunson）。（駐韓美軍官網）

