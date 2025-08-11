雷虎小組喜迎「勇鷹」特技新機 空軍擬斥資4772萬元買噴煙染劑

空軍5日舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」，象徵勇鷹高教機接下特技飛行重任。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍雷虎小組8月5日舉行「雷虎小組傳承交接典禮」，由新一代「勇鷹」高教機接棒AT-3高教機，挑起特技飛行大梁。根據政府採購網今日發布的招標公告，空軍保修指揮部擬斥資4772萬餘元，用於「噴煙染劑等2項」開口式採購案，確保航空用噴煙染劑供應無虞。

隨著我國新一代｢勇鷹｣高教機量產將步入尾聲，操駕AT-3高教機超過40年的雷虎小組正式換裝，空軍5日舉行「雷虎小組傳承交接典禮」，即安排勇鷹高教機與AT-3高教機編隊飛行，機尾噴出紅、藍、白彩煙，象徵世代交替順利。

空軍5日舉辦「雷虎小組傳承交接典禮暨勇鷹高教機噴煙性能展示」。（資料照，記者陳逸寬攝）為使航空用噴煙染劑供應，得以滿足空軍需求，根據政府採購網今日發布的招標公告，空軍保修指揮部自今日至13日，公告「噴煙染劑等2項開口式採購」一案，總金額為4772萬8800元，得標廠商不得與中港澳有關，且須於今年底前履約完畢。

空軍自去年起執行雷虎小組的換裝訓練，自今年至2027年共三年間，斥資3億4132萬元採購噴煙油箱裝置。雷虎小組領隊許明益中校曾表示，空軍特別與勇鷹高教機製造商漢翔共同設計，將噴煙系統的操作介面整合到油門座之上，提升操控的直覺性與反應效率。

