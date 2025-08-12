限制級
控俄軍準備發動新攻勢 澤倫斯基：普廷根本沒打算結束戰爭
烏克蘭總統澤倫斯基11日指出，根據最新情資，普廷仍準備發動新一波攻勢，「若是在為和平做準備，是不會這麼做的」。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普15日將針對烏俄戰爭停火，與俄羅斯總統普廷在阿拉斯加舉行「雙普會」，烏克蘭總統澤倫斯基11日指出，根據最新情資，普廷仍準備發動新一波攻勢，「若是在為和平做準備，是不會這麼做的」。
綜合媒體報導，澤倫斯基在每日例行夜間談話中提到，情報部門與軍事指揮部向他提交報告，說明普廷的目標與普廷實際正在準備的各個事項，包括軍事上的準備。澤倫斯基指出，普廷顯然是沒有打算為停火或結束戰爭做準備，他的唯一目的，就是將與美方的會面包裝成自己的個人勝利，然後繼續像以往一樣行動，對烏克蘭施加相同壓力。
澤倫斯基表示，截至目前為止，沒有任何跡象顯示俄羅斯正為戰後局勢做準備，他們反而是正在準備新一輪攻勢，重新部署部隊。澤倫斯基強調：「如果有人是在為和平做準備，他不會這樣做。」
烏克蘭南部軍區發言人沃洛辛（Vladyslav Voloshyn）表示，俄軍正在調動札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的兵力，以利發動新一波攻勢。
