不架尾丶不駐鋤 陸軍M109A2自走砲「狂放」射擊火力驚人

2025/08/12 08:45

陸軍六軍團11日進行砲兵部隊射擊訓練，M109A2自走砲以「不使用架尾設備，不放列駐鋤」方式射擊，呈現部隊訓練成果，自走砲單放丶齊射丶高射的火力相當驚人，場面極為震撼。（圖：軍聞社提供）陸軍六軍團11日進行砲兵部隊射擊訓練，M109A2自走砲以「不使用架尾設備，不放列駐鋤」方式射擊，呈現部隊訓練成果，自走砲單放丶齊射丶高射的火力相當驚人，場面極為震撼。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍規劃採購168輛M109A7自走砲，以汰換使用多年的M109A2及M109A5自走砲，但新型自走砲採購丶交貨還要很多年，老舊自走砲還是得擔負國土防衛重任。陸軍六軍團11日進行砲兵部隊射擊訓練，M109A2自走砲就以不使用架尾設備，不放列駐鋤」方式射擊，呈現部隊訓練成果，自走砲單放丶齊射丶高射的火力相當驚人，場面極為震撼。

為驗證火力協調機制與砲兵部隊射擊訓練成果，國軍第三作戰區（陸軍六軍團）114年「重砲保養射擊操演」，11日在新竹坑子口訓場實施例行性實彈射擊訓練。包括砲兵第21指揮部、542旅、584旅以及269旅所屬砲兵營，模擬接獲敵情狀況後，先出動戰術近程無人機進行空中偵蒐，隨後以M109A2自走砲、155榴牽引砲等裝備，依令進行面積射擊、高射界射擊，以達成灘岸火殲效果。

M109A2自走砲實施「高射界射擊」。（圖：軍聞社提供）M109A2自走砲實施「高射界射擊」。（圖：軍聞社提供）

陸軍官員指出，值得一提的是，本次重砲射擊為M109A2自走砲首次艙內射擊，即不使用架尾設備，不放列駐鋤」為原則，砲班成員依據射擊程序實施練習後，每位操作手於正式測驗時皆能瞭解自己的角色及任務，除此之外亦可加快整體射擊速度。

第三作戰區表示，國軍秉持「處處皆戰場，時時做訓練」原則，不分晴雨晝夜，戮力持恆戰備訓練，使官兵熟悉戰場環境及熟稔建制武器射擊，並驗證作戰機制及武器裝備效能，以策進未來訓練方向，強化砲兵部隊作戰能力，建構堅強可恃的防衛戰力。

M109A2自走砲實施「面積射擊」。（圖：軍聞社提供）M109A2自走砲實施「面積射擊」。（圖：軍聞社提供）

戰術近程無人機進行空中偵蒐。（圖：軍聞社提供）戰術近程無人機進行空中偵蒐。（圖：軍聞社提供）

