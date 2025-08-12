滿足特勤、衛戍作戰需求 憲兵斥資4.19億提升TETRA無線電性能

憲兵負責中樞防務等工作，圖為投入漢光41號實兵演習的憲兵官兵。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕負責首都衛戍任務的憲兵，時常運用便攜式無線電通聯掌握資訊，根據國防部近期發布於政府採購網的決標公告，憲兵將斥資4.19億餘元，委由中華電信執行「TETRA無線電系統提升案」，藉此滿足執行特種勤務、軍法與司法警察勤務、國土安全與支援衛戍作戰等任務指管通聯需求。

TETRA無線電全名為「地面中繼式無線電」（Terrestrial Trunked Radio），是一種廣為政府機構、軍警消、交通運輸採用的雙向無線電通訊系統，我國憲兵採用這套系統已行之有年，官兵隨身攜帶手持話筒，配戴耳機、麥克風執行各種勤務。

根據政府採購網公告資訊，國防部於7日發布憲兵「TETRA無線電系統提升」決標公告，由中華電信企業客戶分公司得標此案，並自今年履約至2028年11月30日，總金額為4億1955萬4000元。

圖為憲兵衛哨交接情形，站在右側的步槍哨人員左腰（紅圈處）攜帶一組無線電，以利與安官、衛哨聯繫。（資料照，本報編輯）針對此案的財源，國防部今年度預算書揭露，憲兵自2025年至2028年共編列4億2000萬元預算，共計採購557支無線電手持機、無線電車裝台45部、無線電交換機與可攜式中繼台等項目，今年將先辦理557支無線電手持機的採購工作。

憲兵評估，此案有助於強化憲兵無線電通信系統備援架構，建置具機動性、系統複式配置及整合民間資源的無線電通信系統，滿足平時執行國安情蒐、反恐制變、特種勤務、軍法與司法警察勤務、重要官署舍警衛勤務、國土安全任務及戰時支援衛戍作戰等國土防衛任務的指管通聯需求。

