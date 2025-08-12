美陸戰隊頒無人機作戰手冊 國軍還在裝備發展階段

圖為美軍陸戰隊士兵練習操作無人機。（圖取自DVIDS）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕國防部近期在漢光檢討報告顯示，國軍對於各型無人機反制系統，仍處於研發與採購階段。而美軍陸戰隊自今年初成立首支攻擊無人機小組（MCADT）後，近日已頒發首本官方無人機作戰及反制手冊，透過彙整操作與戰術經驗為教範。

《陸戰隊時報》報導，美軍陸戰隊6月發佈長達90頁的「第1陸戰師學校小型無人機／反小型無人機整合手冊」（1st Marine Division Schools’Small UAS/Counter-small UAS Integration Handbook）。該手冊為支援陸戰隊彭德爾頓基地近期開始的10天無人機課程，預計今年將有400人參訓。

報導指出，手冊表示，其內容「並非作為小型無人機相關裝備、組織和訓練的一般性參考資料」，而是整合第1陸戰師與其他單位的經驗教訓和最佳實踐方法，從而提供其他參考資料中缺失、未充分闡述的基本注意事項及操作指南。

手冊並指出，過程中將致力為與無人機系統協同作戰的步兵、火力、偵察與航空等單位官兵，開發與制定標準化的通用小型無人機教範，未來也將定期更新、重寫，以反映不斷發展的最新能力和應用。該手冊還特別強調FPV和消耗型自殺無人機等可致命打擊裝備的熟練運用。

值得注意的是，美國防部甫於7月中旬宣布一系列無人機採購政策改革，要求加速無人機生產與部署，以期在2027年確立美軍無人機優勢；如今隨著首本官方無人機作戰手冊發布，凸顯美國持續透過更適切、全面、一致、整體的方式，抗衡與日俱增的無人系統威脅，保護美方人員和資產安全。

