美國防部與科技公司簽約 間接軍援烏克蘭無人機AI自主套件

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國國防部7月底與國防科技公司Auterion簽署近5000萬美元（約新臺幣14.8億元）合約，由民間公司於今年底前，提供烏國3.3萬套具備人工智慧（AI）技術的無人機套件，協助提升烏軍無人機隊戰力。

烏克蘭《基輔獨立報》報導，五角大廈和美、德合資的Auterion公司簽約，將在今年底前向烏國交付3.3萬套名為「Skynode」的小型電腦套件，其搭載先進軟體、攝影鏡頭及無線電設備，可安裝於烏軍現役無人機，將原先僅能以手動操作的機體，轉換為可抵抗敵方電戰干擾、追蹤1公里外移動目標的自主系統。即便受到干擾，命中機率也有90%。

Auterion執行長邁爾表示，儘管已有不少烏軍無人機使用該公司軟體，並投入前線執行任務，但即將交付給基輔當局的這批最新套件，「規模史無前例」。他強調，Auterion的目標是支持烏克蘭無人機產業，而非與之競爭，藉由提供烏國尚不具備的技術，助其增強關鍵戰力，維繫抗俄能量。

《富比士》報導，該系統僅由一塊帶散熱器的電路板組成，尺寸約為49×39×21公厘，重量約為38克，最多可支援8個馬達或伺服器。其小巧的尺寸和通用性，使其適用於各種烏克蘭無人機，從第一人稱視角四軸飛行器到中型固定翼無人機都可使用。

自2022年2月俄國全面對烏克蘭發動侵略戰爭以來，烏克蘭戰場儼然成為全球頂尖國防科技和軍事技術的試驗場，而烏國也憑藉強大的無人機零件供應鏈實力，成為當前世界數一數二的無人機創新中心。

