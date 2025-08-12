M1A2T戰車mix樂天強棒球員 「阿迷趴」活動8/19至22日登場！

中職樂天「阿迷趴」活動再度與國軍合作拍攝形象照，還請出了我國最新銳的M1A2T戰車與球員合照，令球迷與軍迷相當興奮！（圖片取自樂天桃猿臉書粉專）

〔記者劉宇捷／台北報導〕國軍最新銳的M1A2T戰車與樂天桃猿強棒組合真帥！中職樂天桃猿棒球隊為了宣傳年度「阿迷趴」（ARMY PARTY），再度與國軍合作拍攝形象照，還請出了陸軍M1A2T戰車與球員合照。樂天桃猿球團昨日發布了該張宣傳照，並公布今年「阿迷趴」活動將於8/19至22日登場，令球迷與軍迷相當興奮！

來自桃園的樂天桃猿棒球隊昨（11）日更換其臉書社群的封面照片，為其將於8月19至22日舉辦的「阿迷週」（取諧音ARMY）宣傳，同時象徵對九三軍人節的暖身。封面照片中，樂天五名人氣打者，站在3輛號稱地表最強戰車、我國最新獲得的美製M1A2T前方，完全跟上陸軍時事，也讓球迷興奮敲碗，好奇M1戰車有機會現身球場嗎？

圖為國軍最新銳的M1A2T戰車於上個月首次對外公開實彈射擊。（資料照）

「阿迷趴」是每年樂天桃猿隊在軍人節前夕的慶祝活動，據了解，今年「阿迷趴」國軍日將於「阿迷週」的最後一天（22日）登場，屆時將有望出現別於以往的國軍相關精采活動，至於M1A2T戰車是否會至場館外展示，則有待官方一步公布消息。而活動當天，桃猿戰士將換上灰黑迷彩戰袍向國軍致敬。

不過，需要考慮的是，重達60餘噸的M1A2T戰車要行經至球場，勢必要對行經路線的承重能力進行評估，並做完善的規劃。至於啦啦隊是否會像前幾年一樣參加宣傳，並與新的M1A2T戰車合照，將值得球迷與軍迷「敲碗」。

圖為樂天桃猿於2023年請出啦啦隊女孩為「阿迷趴」活動宣傳。（圖片取自樂天桃猿臉書）

