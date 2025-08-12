無人機版亞馬遜！美軍擬推內部無人機網購平台 供客製化快速採購

美國陸軍將學習烏克蘭經驗，推出「軍隊版亞馬遜」，加快無人機採購流程。圖為烏克蘭的國防技術市場平台Brave1。（圖取自X@GrandpaRoy2）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自美國國防部長赫格塞斯簽署無人機備忘錄、加速採購流程後，美國陸軍擬將於今年秋季推出於美軍內部使用的「網購平台」，供部隊指揮官可繞過複雜採購流程，直接購買、客製化無人機需求。

軍聞網站「Defence Blog」報導，陸軍航空專案執行辦公室負責此專案，其負責人將其形容為類似「亞馬遜」的網購平台。該系統將根據成本和性能篩選可靠的無人機方案，繞過五角大廈冗長的採購流程。陸軍官員表示，這項做法是簡化無人機系統評估、採購和部署流程的措施之一。

報導指出，新平台透過提供標準化的性能數據，使指揮官和採購官員更輕鬆、快速地部署已經驗證的成熟技術。

報導說，美國此舉顯然在學習烏克蘭經驗，烏克蘭已於今年初推出自用的國防技術市場平台Brave1 Market，部隊可從該平台直接獲取技術解決方案。

報導說，烏克蘭官員也將其稱為「軍隊版亞馬遜」，Brave1市場目前已上架超過千種創新解決方案，包括無人機和地面系統、電戰工具、基於人工智慧的平台、彈藥以及各種軟體應用程式；為了保護製造商，存取開放目錄需要透過烏克蘭的政府服務應用程式驗證，而敏感資訊則僅限於透過系統驗證的軍事人員存取。

圖為烏克蘭的國防技術市場平台Brave1。（圖取自X@GrandpaRoy2）

