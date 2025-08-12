【影】近萬公里、逾千架次軍機動員史無前例 美「堅定部隊太平洋」演習落幕

We are incredibly proud of the work Airmen have accomplished during #REFORPAC 2025 demonstrated our commitment to readiness and our partnerships while highlighting our combined capabilities across the region. Together, we support a secure, free and prosperous #IndoPacific. pic.twitter.com/8Bn7WPZ7CY — PACAF （@PACAF） August 9, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者陳治程／綜合報導〕美國太平洋空軍8日宣布，今年首度舉辦、實施期程長達近月的「堅定部隊太平洋」演習（REFORPAC）正式落幕，作為美國五角大廈「本部級」操演一環，該演習在過去一個月內先後從本土出動數百架軍機、航程橫跨太平洋四方，成為美空軍歷來規模最大的動員操演，全面驗證各式敏捷戰鬥部署概念，肆應未來戰場。

圖為太平洋空軍駐阿拉斯加的355中隊F-35戰機，準備起飛動員至西太平洋，參與REFORPAC演習。（美國太平洋空軍官網）

美太平洋空軍司令施奈德上將（Gen. Kevin Schneider）強調，「堅定部隊太平洋」演習就如同一場大型壓力測試，在空軍自身與各盟邦部隊的協力合作下，安全且順利地完成操演，在廣闊的太平洋地區中驗證其作戰能力。新聞稿補充，此次演習是以「彈性戰鬥部署」（ACE）為核心，並先後演練分散式後勤、彈藥整補、熱加油、戰場搜救，以及多機空中加油等課目。

圖為美空軍35工兵中隊在日本三澤基地演練機場跑道修復，並運用工程機具清除跑道異物。（美國太平洋空軍官網）投入REFORPAC演習的日本航空自衛隊C-130H運輸機，演習期間隸屬第2快速反應隊，並派遣至關島。（美國太平洋空軍官網）

此外，該演習更首度動員F-15EX戰機降落日本，同時派遣可自主飛行的Cessna 208B「大蓬車」（Grand Caravan）渦槳單引擎飛機，於夏威夷群島實施物資運送，雖然航程中仍有安全人員隨行，但操作成本、戰術效益都比傳統大型運輸機要具優勢；更重要的是，美空軍聯手西太平洋盟邦演練機場修復、醫療後送及油料整補等課目，展現強韌嚇阻與作業互通性。

施奈德強調，「積極訓練才能建立威懾」（Deterrence demands proactive training），而REFORPAC證明了這點，而美空軍也藉此展現維護印太和平穩定的承諾。

一架由C-5M重型運輸機部署至日本三澤基地的HH-60W直升機。（美國太平洋空軍官網）

太平洋空軍指出，這場演習橫跨太平洋兩岸，東西近6千英里（約9656公里）、南北4千英里（約6437公里）的場域，動員現役、空軍國民兵、後備役及文職人員等，全面驗證集體協作能力；截至結束前，「堅定部隊太平洋」演習累積破千飛行架次，在美空軍演習中創下「史無前例」（unprecedented）的紀錄。

