印度新輕型戰車Zorawar完成開發 擬部署喜馬拉雅山抗中

印度近期已成功研發佐拉瓦爾（ Zorawar）輕型戰車，正進行最終測試。（圖取自X@Ali_Ramos_Hakam）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度於中印邊界長期部署T-72、T-90戰車，雖然具有火力及防護力優勢，但在高山氧氣稀薄環境下，機動力耗損嚴重，面對中國15式輕戰車恐處於下風。對此印度近期已成功研發佐拉瓦爾（Zorawar）輕型戰車，可望滿足印度陸軍在高海拔環境的機動性和戰力需求。

軍聞網站「Defence Blog」報導，輕型戰車的開發計畫始於2020年中印加勒萬河谷衝突後，其設計優先考慮複雜地形中的機動性。它搭載美國康明斯公司生產的750或1000馬力柴油發動機，功率重量比約為每噸30匹馬力，公路行駛速度可達每小時65公里；戰車採全新設計底盤，每側六個負重輪，以提高穩定性和越野性能。它還配備可拆卸的漂浮裝置和噴水推進系統，使其具備兩棲能力，最大涉水深度為1.5公尺。

武器方面，佐拉瓦爾戰車配備一門105公厘高壓線膛砲擊雙人砲塔，可發射穿甲彈、高爆彈和導引彈藥。可備彈12至16發，並含自動裝彈機；輔助武器包括自動火控系統遙控武器站內的7.62公厘同軸機槍和一挺12.7公厘機槍，部分版本則有反戰車飛彈發射器或雙聯裝防空飛彈。

報導說，該戰車砲塔可抵禦500公尺外25公厘鏈砲，車體可抵禦14.5公厘子彈。該戰車可安裝模組化附加裝甲，以及雷射預警系統等，以滿足北約四級防彈標準。

目前印度陸軍已初步訂購59輛佐拉瓦爾戰車，長期計畫採購數量可能達300輛。預計2027年全面服役，目標是組成七個45量規模的輕型戰車團。

DRDO-L&T #Zorawar LT to enter User Trials from next month in September. pic.twitter.com/lStP3fAK9V — News IADN （@NewsIADN） August 9, 2025

