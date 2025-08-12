自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

印度新輕型戰車Zorawar完成開發 擬部署喜馬拉雅山抗中

2025/08/12 15:14

印度近期已成功研發佐拉瓦爾（ Zorawar）輕型戰車，正進行最終測試。（圖取自X@Ali_Ramos_Hakam）印度近期已成功研發佐拉瓦爾（ Zorawar）輕型戰車，正進行最終測試。（圖取自X@Ali_Ramos_Hakam）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度於中印邊界長期部署T-72、T-90戰車，雖然具有火力及防護力優勢，但在高山氧氣稀薄環境下，機動力耗損嚴重，面對中國15式輕戰車恐處於下風。對此印度近期已成功研發佐拉瓦爾（Zorawar）輕型戰車，可望滿足印度陸軍在高海拔環境的機動性和戰力需求。

軍聞網站「Defence Blog」報導，輕型戰車的開發計畫始於2020年中印加勒萬河谷衝突後，其設計優先考慮複雜地形中的機動性。它搭載美國康明斯公司生產的750或1000馬力柴油發動機，功率重量比約為每噸30匹馬力，公路行駛速度可達每小時65公里；戰車採全新設計底盤，每側六個負重輪，以提高穩定性和越野性能。它還配備可拆卸的漂浮裝置和噴水推進系統，使其具備兩棲能力，最大涉水深度為1.5公尺。

武器方面，佐拉瓦爾戰車配備一門105公厘高壓線膛砲擊雙人砲塔，可發射穿甲彈、高爆彈和導引彈藥。可備彈12至16發，並含自動裝彈機；輔助武器包括自動火控系統遙控武器站內的7.62公厘同軸機槍和一挺12.7公厘機槍，部分版本則有反戰車飛彈發射器或雙聯裝防空飛彈。

報導說，該戰車砲塔可抵禦500公尺外25公厘鏈砲，車體可抵禦14.5公厘子彈。該戰車可安裝模組化附加裝甲，以及雷射預警系統等，以滿足北約四級防彈標準。

目前印度陸軍已初步訂購59輛佐拉瓦爾戰車，長期計畫採購數量可能達300輛。預計2027年全面服役，目標是組成七個45量規模的輕型戰車團。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中