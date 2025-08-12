【影】無人機新威脅... 俄軍使用「見證者」布設地雷 讓烏克蘭更頭大

Russian drones dropping anti-tank mines on roads. pic.twitter.com/pnS5jacNC1 — Clash Report （@clashreport） August 10, 2025

羅添斌／核稿編輯

〔記者劉宇捷／綜合報導〕設計來自伊朗的「見證者」（Shahed）系列無人機已被俄軍廣泛投入在烏俄戰場中，而近期社群曝光的影像顯示，其中一型名為「天竺葵」的無人機不僅用於自殺攻擊，現在還成為了能從空中投放地雷的新用途，使得俄軍能夠低調且大量突入至前線後方進行小範圍布雷，這對烏克蘭平民與後勤部隊，形成新的威脅。

請繼續往下閱讀...

據俄羅斯社群Telegram流出的畫面顯示，一架俄軍無人機不斷從機翼下方的外掛發射筒中射出數枚PTM-3反戰車地雷，並沿著道路低空飛行進行布雷，後續無人機於高空中監視成效，只見至少有兩輛行駛在道路上的車輛觸雷爆炸。俄方消息則表示，這次行動成功對敵方補給線進行遠程布雷，投放在前線後方的道路、農田等地，這種戰術的擴展是得利於導引系統的改善。

「見證者」無人機現在還有了能從空中投放地雷的新用途，使得俄軍能夠低調且大量突入至前線後方進行小範圍布雷。圖為一架被烏軍擊落、帶有溫壓彈藥的俄軍「見證者」無人機。（美聯社／資料照）

影片說明顯示，執行空投的無人機為「天竺葵」系列無人機，這是俄語中「Shaheds」的縮寫；「天竺葵」無人機是伊朗授權在俄國組裝的「見證者」無人機，但兩者在多項核心原件、生產、成本和編號上存在顯著差異。而PTM-3地雷體積小巧，採用塑膠外殼，配備磁性雷管，可對附近或路過的機械設備產生反應。

俄軍的這項戰術操作使民眾及後勤部隊面對無預警地雷的風險增大，烏克蘭警方上週才在蘇梅地區擊落了一架無人機，並證實俄軍開始使用無人機進行布雷的事實。烏國警方也呼籲，民眾應保持警惕，小心謹慎！尤其是在田間作業的機械駕駛員，以及常行駛在雜草叢生導致路面可視度受限的人員。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法