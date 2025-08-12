自由電子報
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

誘中國軍艦相撞全球看笑話 菲國海警船返港全員授勳

2025/08/12 11:32

菲律賓海警船「蘇祿號」今返回馬尼拉，全員獲得授勳嘉獎。（圖擷自Philippine Coast Guard臉書）菲律賓海警船「蘇祿號」今返回馬尼拉，全員獲得授勳嘉獎。（圖擷自Philippine Coast Guard臉書）

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中菲兩國近年頻繁在南海爭議海域發生衝突，菲律賓昨（11）在大海上竟戲耍中國，1艘海警船「蘇祿號」遭中國海軍驅逐艦及海警船包夾，但「蘇祿號」靈活穿梭，最後導致2艘中國艦艇相撞，影片曝光引發國際熱議，「蘇祿號」今（12）返回馬尼拉後，全員獲得授勳嘉獎。

菲律賓海岸防衛隊海警船「蘇祿號」（BRP Suluan，MRRV-4406）11日遭到中國海警船同解放軍海軍驅逐艦夾擊，在兩艦包夾下靈活閃避，最後導致中國海警船撞上自家驅逐艦，海警船艦艏嚴重受損無法航行。中國艦艇自撞影片曝光後，讓大批菲國人叫好，瘋狂轉發相關影像。

「蘇祿號」今日返回馬尼拉，菲律賓海防隊指揮官加文（Ronnie Gil Gavan）親自在港口迎接，為「蘇祿號」全員授勳，加文表揚了海警人員的英勇，在菲律賓領海內維護安全，強調「你們已經證明，我們確實是維護海上和平最持久的先鋒」。

