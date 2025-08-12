川普又想毀約？突襲重審AUKUS 國會兩黨罕見聯手砲轟

圖為澳洲皇家海軍現役的柯林斯級柴電潛艦編隊。川普政府日前宣布重審旨在為澳洲提供核動力潛艦的AUKUS協議，引發美國會跨黨派議員強烈反彈，擔憂此舉將重創印太地區的抗中戰略。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普政府日前突然宣布，將重新審查旨在為澳洲提供核動力潛艦的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議，此舉立即引發國會跨黨派議員的強烈反彈與緊急施壓，擔憂此舉將重創美國在印太地區制衡中國影響力的關鍵戰略。

根據美聯社報導，美國眾議院「中國問題特別委員會」主席、共和黨籍議員穆勒納爾（John Moolenaar）與民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），已聯名致函國防部長赫格塞斯，強調「AUKUS對於強化印太地區的嚇阻力至關重要」。

這項審查由五角大廈第三號官員、國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導，他過去便對此協議表達過懷疑。其核心憂慮在於，美國自身已然空洞化的造船工業基礎，是否有能力在滿足自身海軍需求的同時，還能為澳洲建造潛艦。柯伯吉在今年3月的人事聽證會上直言：「如果我們無法以足夠的數量與速度生產攻擊潛艦，那這將成為一個非常棘手的問題。」

美國國會研究處的一份報告警告，美軍近年每年訂購2艘維吉尼亞級（Virginia-class）潛艦，但造船廠自2022年以來年產量僅1.2艘。報告稱，若按協議出售潛艦給澳洲，美國海軍自身將面臨長達20年的攻擊潛艦短缺。

為緩解美方疑慮，澳洲已承諾對美國潛艦工業基地投入總計30億美元，並派遣人員赴美訓練。澳洲駐美大使陸克文（Kevin Rudd）也表示，澳洲將提供位於西澳的維修設施，供美國印太艦隊使用。

儘管如此，國防政策是少數共和黨議員敢於挑戰川普政府的領域之一。民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）表示，國會對AUKUS的支持是強烈且跨黨派的，並對五角大廈的審查感到「有些困惑」。安全專家也警告，正確答案不是安於現狀，而是應該加快潛艦的建造速度。

