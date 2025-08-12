劍指中俄潛艦！美陸戰隊菲律賓海演練「獵鯊」新戰法

美國航空母艦「華盛頓號」近日在菲律賓海進行演訓。該艦在這次演訓中，罕見地支援陸戰隊的魚鷹機起飛執行反潛任務，以反制中俄在印太地區的水下威脅。（圖：美國國防部）

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國與俄羅斯在印太地區日益增強的水下威脅，美國陸戰隊正顯著提升其反潛作戰能力。根據美國國防部發布的訊息，陸戰隊第31遠征隊（31st MEU）近日在菲律賓海，演練了運用魚鷹機部署聲納浮標的新戰法。

根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，此次演訓的一大亮點，是陸戰隊第265中型傾斜旋翼機中隊（VMM-265）的一架MV-22B魚鷹機（MV-22B Osprey），直接從「華盛頓號」航空母艦（USS George Washington, CVN 73）的甲板上起飛。此舉展現了陸戰隊航空兵與海軍航艦打擊群之間的高度協同作戰能力。

請繼續往下閱讀...

在反潛作戰（ASW）任務中，魚鷹機憑藉其垂直起降與長程高速飛行的獨特組合，能迅速在廣大海域上空部署聲納浮標陣列。透過投射被動式的AN/SSQ-53方向性頻率分析與紀錄浮標（DIFAR）進行隱蔽監聽，以及主動式的AN/SSQ-62可指令式水下聲源浮標（DICASS）進行聲納脈衝探測，陸戰隊員得以在聲學環境複雜的菲律賓海，有效偵測、分類並追蹤敵方潛艦。

在菲律賓海進行反潛演訓具有重大的戰略意義。該區域不僅是全球關鍵貿易航道，更鄰近台海與南海等熱點。此處也是中國與俄羅斯潛艦活動頻繁的區域，包括匿蹤性能優化的中國核動力與柴電潛艦，以及俄羅斯太平洋艦隊的阿庫拉級（Akula）和亞森級（Yasen）等先進潛艦。

此次演訓標誌著陸戰隊在海洋安全領域的角色正重新被定義。透過與海軍最強大的航艦部隊整合，證明了遠征部隊如今能直接為水下戰場的態勢感知做出貢獻。

分析指出，由始終位處前沿部署的陸戰隊，運用魚鷹機這類多功能平台來快速布設聲學探測網路，為美軍印太司令部的水下監視與嚇阻態勢，增添了一層反應更為迅速的關鍵力量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法