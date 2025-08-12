9月現身台北國防展的新版「獵豹」輪型戰車 在軍媒影片搶先露臉

軍備局現正研發、並將參與9月台北國防展的105公厘「獵豹」輪型戰車，今（12）日在官媒專題影片的片段中搶先曝光。（擷自軍聞社官方Youtube影片）

〔記者陳治程／台北報導〕我國近年積極推動高效能艦艇、高級教練機等國造軍備研發案，更研發偵搜戰術輪車、搭載105公厘戰車砲的「獵豹」輪型戰車兩款國造軍車，其中，降低車高的D3樣車將於今年台北國防航太展現身，軍媒今日更在專題預告片中，率先讓這輛車「露臉」，讓外界了解國軍軍研能力的進展。

國軍官媒《軍聞社》今（12）日上午發布的最新一期「國防線上」專題預告片指出，該期將詳盡介紹我國5款自主研製的新型軍備，包含偵搜戰術輪車、車裝飛彈系統、環境迷彩野戰服、自動化槍線，以及各型軍用無人機系統。不過，預告片中意外暴露下（9）月將參與台北國防航太展的105公厘輪型戰車，並被眼尖的軍事迷發現，引發討論。

去年6月亮相的105公厘輪型戰車D2樣車，可見車體右側設有進、排氣設計，與今日在影片中曝光的新車型略有不同。（本報資料照，記者王藝崧攝）

儘管該車只在預告片中出現約1秒，但從廠內試俥的畫面可見，新版的D3樣車右側已修改掉D2樣車的排氣口設計，並加裝一組目視用的後照鏡，應是搭配可探測車體周遭的影像模組，提升環境覺知及行車安全。

俗稱「獵豹」的105公厘輪型戰車，是軍備局依照國軍「五年兵力整建計畫」、陸軍需求研發的產品，從2017年至今已發展至第三版樣車（D3），是我國首款具備全智慧財產權的國造軍車。該車採八輪裝甲車底盤、其中六輪可轉向，配備105公厘戰車砲、7.62公厘同軸機槍及12.7公厘遙控槍塔及複合裝甲，可發射「尾翼穩定脫殼彈」或「人員殺傷彈」，遂行部隊火力支援。

而據軍備局規劃，今（2025）年6月底甫組裝完成的105公厘輪型戰車D3樣車，確定參與下（9）月18至20日登場的台北國防航太展；另一方面，國防部上（7）月底發布的最新管制軍品清單指出，該車包含衍伸車型，有望從2028年起產製500輛，強化機步旅、守備旅的整體打擊火力。

