裝甲不堪一擊？烏克蘭土法煉鋼救M1A1戰車

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍援助烏克蘭的M1A1艾布蘭（M1A1 SA Abrams）主力戰車，因其裝甲在戰場上暴露出關鍵弱點，烏克蘭軍方正被迫進行「土法煉鋼」式的緊急升級。此舉不僅凸顯即便是西方先進戰車，在面對無人機等新型態威脅時的脆弱性，也對美國與北約的軍事規劃者發出強烈信號。

根據軍事網站《Army Recognition》的獨家報導，社群網路上近期流傳的照片顯示，烏克蘭已開始為其M1A1戰車加裝蘇聯時代開發的「接觸-1」（Kontakt-1）爆炸反應裝甲（ERA），以及臨時性的反無人機格柵裝甲。

報導分析，美國交付的31輛M1A1 SA主力戰車，是為冷戰大規模機械化戰爭設計的出口型號，其正面複合裝甲依然堅固，但並未包含美軍自用的貧鈾裝甲，也缺乏主動防護系統或針對性的反無人機措施。這使得戰車的砲塔頂部、側面及後方引擎室，在面對FPV神風無人機、遊蕩彈藥與攻頂式反戰車飛彈等現代威脅時，變得極易受攻擊。

在戰鬥中，這些結構性弱點被完全暴露，烏克蘭戰車人員來自頂部或後方的攻擊而蒙受損失。為此，烏克蘭工程人員將「接觸-1」爆炸反應裝甲塊，加裝於車身正面、側裙、砲塔正面甚至頂部，並在砲塔上方焊接了俗稱「鳥籠」的格柵裝甲，以期能抵禦無人機的攻擊。

《Army Recognition》評論指出，這項由前線驅動的升級計畫，對美國與北約而言既是教訓，也是一記警鐘。烏克蘭的戰鬥經驗證明，若無針對新威脅的持續性防護升級，即便是像艾布蘭這樣強大的戰車，也無法在現代戰場上生存。

烏克蘭對M1A1的「魔改」，也揭示了一個殘酷的現實，也就是未來的裝甲戰爭，將由適應來自空中威脅的能力來定義，而非僅是正面的對決。

