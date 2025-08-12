美空軍B-2轟炸機3年前墜機事故報告曝光 閥門失效、液壓流失成關鍵

服役至今已逾28年的B-2匿蹤戰略轟炸機，是美國空軍全球打擊、甚至是發動核打擊任務的核心主力。此非事故機。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕月前在「午夜之槌」行動對伊朗投下炸彈、震驚全球的B-2匿蹤轟炸機，以其優異載彈量、航程與匿蹤性，肩負美軍過去30年的戰略打擊主力，儘管是造價極高、設計更精密的頂尖轟炸機，但過去20年間仍難逃事故；調查報告指出，3年前的事故肇因於液壓閥門故障導致液壓流失，加上主起落架設計缺陷等因素，最終導向全機報廢的結局。

美國《國防新聞》（Defense News）9日報導，美國空軍的B-2轟炸機，主要部署密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman AFB），隸屬第509轟炸機聯隊（509th Bomb Wing）。

請繼續往下閱讀...

而在三年前的12月10日，一架暱稱「夏威夷精神」（Spirit of Hawaii）的同型機準備飛返駐地時，出現右側起落架的閥門耦合器失效，導致液壓快速流失，但備援系統同樣漏油、失壓，迫使飛行員得改以緊急放下；更糟的是，左起落架在落地時未保持鎖定而塌陷，導致左翼摩擦跑道，機身起火燃燒。

在「夏威夷精神號」墜機後，美國空軍至今僅剩19架同型機服役中，而該機隊未來將由B-21陸續接班，繼續執行全球打擊任務。（美國NARA歷史影像資料庫）

對此，美空軍近日發布的事故調查報告指出，該機降落前發生「液壓聯軸器閥門」（a hydraulic coupling valve failure）失效是事故主因，而主起落架的設計缺陷也導致意外；更重要的是，在地面待命的消防隊指揮官誤以為滅火泡沫僅作最後手段，未在第一時間使用而延誤滅火時機，讓機身、跑道嚴重毀損，讓該機只能走向報廢一途。

1989年首飛、1997年成軍的B-2匿蹤戰轟機，初始規模達到21架，至今僅剩19架服役中，其中一架在2008年起飛時墜毀，另一架則是此次調查的當事機；報導指出，B-2在1990年代的服役初期、單機造價約12億美元（約新台幣355億元），但現有19架同型機預計服役至2030年代，由B-21「突襲者」型機陸續接班，接替其美軍「核三位一體」（nuclear triad）的角色，續行戰略嚇阻。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法