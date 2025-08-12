給你看馬賽克？中國東風-100飛彈發射片超模糊 專家揭背後盤算

東風-100超音速巡弋飛彈搭載在10x10高機動輪式越野發射車上。（圖翻攝自央視）

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國官媒近日罕見地公布了其神秘的東風-100 （DF-100） 超音速巡弋飛彈的實彈發射畫面，但刻意經過模糊處理，無法看清彈頭全貌。分析指出，此舉旨在展示戰力，並對美國在區域內的軍艦與軍事基地構成重大威懾。

在解放軍建軍98週年前夕，官媒《央視》於一部紀錄片中，釋出這段長達2分鐘的畫面。這是該款飛彈自2019年國慶閱兵後，相隔近6年再次亮相。外媒報導指出，影片揭示了一支火箭軍旅在模擬遭敵軍全頻譜干擾下，迅速建立有線通訊鏈路並進行發射的演練。

香港《南華早報》 則進一步分析指出，東風-100又名長劍-100，最大射程可達3000至4000公里，足以覆蓋關島，全程以4馬赫超音速飛行。其部署在10x10高機動輪式越野發射車上，採垂直發射，並能以近乎垂直的角度對目標實施「灌頂式」攻擊，大幅壓縮敵方防禦系統的反應時間。

在導引方面，東風-100採慣性導引與北斗衛星導航修正，末端則切換為主被動複合導引模式，打擊精度可達米級。曾有火箭軍軍官形容其精準度，好比「打中法國人手中法式長棍麵包上停著的蒼蠅」。

此外，其彈頭設計多樣，包含高爆、燃燒，以及能穿透深厚防護層的鑽地彈頭，並具備打擊海上移動目標的能力，使其成為一種超遠程的超音速反艦武器。

報導分析認為，即便這次公開的發射畫面刻意經過模糊處理，但已表明其作戰能力達到完備狀態。作為解放軍反介入/區域拒止 （A2/AD） 戰略的重要支柱，東風-100的再次曝光，其戰略威懾意圖不言而喻。

