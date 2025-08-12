自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

獨家》楊柳颱風前「天馬操演」震撼登場 「頂攻」拖式2B飛彈全命中

2025/08/12 15:25

「天馬操演」震撼登場 「頂攻」拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）「天馬操演」震撼登場 「頂攻」拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕受南部連日大雨影響延後的陸軍年度「天馬操演」，今（12）日在楊柳颱風來襲前於屏東滿州靶場震撼登場。此次操演首度實彈射擊具「頂攻」能力的拖式2B反裝甲飛彈，27枚全數命中目標，精準火力讓現場軍事迷振奮不已，展現我國陸軍反裝甲戰力的全新里程碑。

去年天馬操演中，搭載拖式2B飛彈的M1167新型悍馬車首次公開亮相，但當時僅射擊逼近壽限的舊款拖2A飛彈。今年操演則採「新舊並陳」，同時發射拖式2A與拖式2B飛彈，展現多層次火力運用。據了解，拖式2B飛彈採用先進無線導引技術，射程逾4500公尺，專攻裝甲車輛頂部或碉堡等弱點，並能用於反登陸作戰，摧毀進犯艦艇，顯著提升本土防禦能力。

軍事粉專「Taiwan Adiz」指出，拖式2B飛彈的「頂攻」能力針對共軍戰甲車頂部防護薄弱處，甚至可能引燃車內彈藥，癱瘓敵軍戰力。結合M1167悍馬車的機動性與ITAS精準導引，拖式2B飛彈大幅強化反裝甲與反登陸戰力，為國土防衛增添堅實屏障。

「天馬操演」今天震撼登場，27枚「頂攻」拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）「天馬操演」今天震撼登場，27枚「頂攻」拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）

「天馬操演」震撼登場 「頂攻」新式拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）「天馬操演」震撼登場 「頂攻」新式拖式2B飛彈全命中。（記者蔡宗憲攝）

