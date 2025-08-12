英軍航艦打擊群訪日 威爾斯親王號今靠港橫須賀

英國皇家海軍航艦威爾斯親王號（中）日前參與跨國演習，接受二艘艦艇補給。該艦已抵達日本橫須賀港。（取自英國皇家海軍臉書）〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦今天到神奈川縣的美軍橫須賀基地靠港，這是繼2021年英國「伊莉莎白女王號」之後，英國航艦第二次訪日。在先前舉行的多國聯合海軍演習中，英國的F-35B戰機更在9日首次降落於日本海上自衛隊準航艦「加賀號」甲板，日媒報導，這象徵日英「準同盟」關係持續深化。

「威爾斯親王號」航艦今天停靠在美軍橫須賀基地，而英軍打擊群成員驅逐艦「勇敢號」（HMS Dauntless）則進入鄰近的海上自衛隊橫須賀基地。海上自衛隊並在基地內舉行了歡迎儀式。

日本經濟新聞報導，英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）在儀式上強調，將加強日英的相互運用能力，以便迅速應對各種挑戰，她也提到挪威的參與，反映了印太地區多邊合作的重要性日益提升。挪威「阿蒙森號」（F311）巡防艦此次編入英軍打擊群。

日本自衛隊已與英軍簽署了，包括「情報保護協定」以及能夠互相提供燃料與物資的「物品勞務相互提供協定」（ACSA），以及促進部隊相互往來的「相互准入協定」（RAA），目前日英已是「準同盟」關係 。

英軍打擊群此次在訪問日本之前，在西太平洋的菲律賓海一帶，率領日、美、澳等五國海軍艦艇執行聯合演訓，除反潛戰為主的訓練外，英美兩國的F-35B戰機更登陸日本海上自衛隊準航艦「加賀號」甲板，這是英軍戰機首次登上日艦甲板，意義重大。

報導指出，「加賀」號配備了可供F-35B短距起飛的飛行甲板，事實上具備航艦的功能，能讓戰機在海上靈活運作，強化離島防衛能力。過去只有美國盟軍的戰機曾在「加賀」著艦，此次是英軍戰機的首次。

